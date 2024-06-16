Мнение «аналитика»: О начале раздела Украины между Россией и… А ведь неожиданно, да?

Украинский президент Владимир #Зеленский, по сведениям западных СМИ, крайне разочарован итогами «саммита» в Швейцарии, на организацию которого Киев потратил столько ресурсов, сил и средств. И дело не только в том, что американский президент Джо #Байден отказался переехать из итальянского Фазано в швейцарский Люцерн, чтобы присоединиться к «широкой международной поддержке» плана из 10 пунктов. Но и в том, что осталось за кадром встречи в «Bürgenstock Resort».

А мимо внимания мейнстримной прессы ускользнуло самое интересное.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что «Евросоюз одобрил выдвинутые Венгрией требования, без которых нельзя было бы начать переговоры с Украиной о вступлении в #ЕС».

«После оживл`нных дебатов в Брюсселе была достигнута договор`нность: все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной», — отметил Петер Сийярто. Он добавил, что теперь в Брюсселе есть документ, в котором говорится о требовании к Украине «вернуть права, отнятые у венгров Закарпатья за последние несколько лет».

Министр рассказал, что некоторые страны, входящие в Евросоюз, не хотели даже слышать о венгерских условиях, «но мы ясно дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств на сохранение собственной национальной идентичности, использование родного языка и обучение на родном языке».

И тут остаётся напромнить, что в марте 2022 года, вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила власти Венгерской республики в попытках добиться перехода Закарпатья под свой контроль. Тогда Перер Сийярто заявлял, что Будапешт готов, если понадобится, принять меры для спасения и защиты венгров, живущих в Закарпатской области.

То есть, по логике украинских властей, венгры начали делить Украину?

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