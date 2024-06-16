 

Мнение «аналитика»: О начале раздела Украины между Россией и… А ведь неожиданно, да?

16.06.2024, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский президент Владимир #Зеленский, по сведениям западных СМИ, крайне разочарован итогами «саммита» в Швейцарии, на организацию которого Киев потратил столько ресурсов, сил и средств. И дело не только в том, что американский президент Джо #Байден отказался переехать из итальянского Фазано в швейцарский Люцерн, чтобы присоединиться к «широкой международной поддержке» плана из 10 пунктов. Но и в том, что осталось за кадром встречи в «Bürgenstock Resort».

А мимо внимания мейнстримной прессы ускользнуло самое интересное.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что «Евросоюз одобрил выдвинутые Венгрией требования, без которых нельзя было бы начать переговоры с Украиной о вступлении в #ЕС».

«После оживл`нных дебатов в Брюсселе была достигнута договор`нность: все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной», — отметил Петер Сийярто. Он добавил, что теперь в Брюсселе есть документ, в котором говорится о требовании к Украине «вернуть права, отнятые у венгров Закарпатья за последние несколько лет».

Министр рассказал, что некоторые страны, входящие в Евросоюз, не хотели даже слышать о венгерских условиях, «но мы ясно дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств на сохранение собственной национальной идентичности, использование родного языка и обучение на родном языке».

И тут остаётся напромнить, что в марте 2022 года, вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила власти Венгерской республики в попытках добиться перехода Закарпатья под свой контроль. Тогда Перер Сийярто заявлял, что Будапешт готов, если понадобится, принять меры для спасения и защиты венгров, живущих в Закарпатской области.

То есть, по логике украинских властей, венгры начали делить Украину?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Главный учитель России: «С началом изучения английского языка дорога на зону становится короче»

16.06 / Гастроэнтеролог описал шесть признаков старения

16.06 / Во вторник начнется Третья мировая война

16.06 / Мнение: Русская тоска

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Швейцария и пустота

16.06 / Мнение: Чемпион русского минора

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Путинская консерва

15.06 / Мнение: Город Кувшиново, переименования в Бердянске и большевики о русской истории

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Заложники вечной войны

15.06 / Мнение: Цены и рубль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика