 

Мнение: Русская тоска

16.06.2024, 4:40, Разное
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Я, главное, даже не думаю спорить насчет того, что и песни прекрасны, и спели их здорово. Хотя, конечно, поскольку тут только каверы – перепеть оригинал не удается почти никогда, кроме разве что воистину гениального исполнения Севары. А вот Цветков, исполняя одну из в принципе лучших песен на русском языке (на мой взгляд), хоть и старается, и парень талантливый, все равно до Агузаровой ему – как до Луны. Хотя там, как часто бывает на Голосе, абсолютно шикарная работа оркестра. С оркестром это ПОЧТИ Агузарова.

Но что по-настоящему забавно: люди реально постарались, проявили вкус, собрали 14 действительно лучших песен лучшего в России конкурса в его лучшую пору (давно, увы, закончившуюся). Я уверен, что подборка никем не купленная, люди подбирали от души и для души. Спасибо им за это.

Но в итоге вышло: ВСЕ 14 песен – в миноре. Спели классно, сами песни отличные, музыканты выдают максимум, душа поет, публика (и я) рыдает – и сплошной минор. Невольно возникает вопрос: а мажор “от души” на Руси вообще бывает? Или только что-то дебильное типа “Улыбайся!” (которое, если приглядеться, тоже минор)?!

Прослушать подряд весь диск – американец пойдет вешаться, русскому нормально, поскольку он и так уже собирался.

Источник: Размышления вольного социолога


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