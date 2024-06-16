 

Рупор кремлевской пропаганды: Швейцария и пустота

16.06.2024, 4:00, Разное
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Если смотреть на "саммит мира" и заявления оттуда, то можно констатировать, что российская дипломатическая линия о том, что никаких переговоров о мире невозможно без России, вполне себе успешно проникла в Швейцарию и уже очевидно, что в дальнейшем мы вряд ли увидим какие-либо "саммиты мира" без России. Правда вряд ли эти саммиты будут проходить в Швейцарии, которую РФ не считает нейтральной страной.

В итоге, ничего существенного нового в Швейцарии не прозвучало, в условиях, когда Россия заведомо считает любые предложения с "саммита мира" ничтожными. Отсюда уже рутинные зачитывания обвинений и угроз со стороны США и их сателлитов, что собственно и ожидалось от данного мероприятия.

Никаких "олимпийских перемирий" понятное дело не будет. Ни сейчас, ни в дальнейшем.

Источник: Colonel Cassad


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