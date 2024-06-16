Мнение: Чемпион русского минора

А, вот Ютуб сразу мне услужливо подсунул этого никому так и не известного паренька. Спел на какой-то вечеринке 13 лет назад, еще до всяких войн – 72 млн. просмотров. Конечно, у какой-нибудь Клавы Коки или “Хабиба” есть клипы с просмотрами и побольше, 150 и даже 200 млн., но тут все-таки, по сути, самодеятельность, ни разу не постановочное видео, видно, что все абсолютно спонтанно – гости шляются туда-сюда, кто-то уходит, кто-то приходит, камера свободно и хаотично носится по комнате, вокруг стандартный полубардак, как ни один фон Триер не снимет – выглядит всё как суперфрагмент из гениального современного фильма, который, впрочем, потрясает именно тем, что это вообще не фильм, а просто “кусок жизни”. Той, которая всегда рядом, но чей отблеск удается уловить раз или два в обычном нашем существовании.

Стихи, между прочим, Николая Гумилева. 1918 год, кажется. Приторно-красивые, на самой грани пошлости образы, какая-то патока, розы-грёзы – но обожженная близкой и реальной смертью – как мы, собственно, и представляем себе 1918 год. В 2011 многие еще не догадывались, что он уже на пороге, а точнее – уже В НАС. Но песня уже была.

В стихах – северянинская фальшивая “романтика”, но в переложении Гумилева-офицера, который уже всё понял. Всё, что осталось – “искать увянувшие розы и слушать мертвых соловьев”. Довольно нелепое занятие, если вслушаться. Жаль, что ничего больше не осталось.

Я всё думаю – блин, откуда это в нашем народе? Кто-то, знаю, любил эти вот яркие проблески до 2022 года – а теперь не может и слышать, так, как будто и этот парень, и эти 72 млн. их лично обманули. Внушили ложные надежды, что мы живем в нормальной стране среди нормальных, настоящих людей – типа смелых, добрых и великодушных – а оно вон как. Стихи все эти, маленький человек, “зачем вы меня обижаете”, “возьмемся за руки, друзья”, давайте подарим моего любимого плюшевого мишку жертвам теракта – поют все и всегда рыдают, расчувствовались, скоты, сентиментальные, твари – а это ж НИЧЕГО им не стоит, порыдали и продолжили…

Вроде правда – что тут возразишь. Но ведь, с другой стороны: артистизм ведь в самом деле невероятный. У нас страна АРТИСТОВ, во всех смыслах слова “артист”. Стихи Цветаевой, исполняет Пугачева. Или Юлька Савичева. Они что, врали все?! Притворялись? Но ведь НЕТ! Тончайший ведь народ… местами. Мощный. Вот этот парень – он ведь не перед телкой какой выделывался. Он всё почувствовал – хотя, возможно, даже не знает, кто такой Гумилев и что было в 1918.

Откуда это, черт возьми? Потом подумал – ну, наверно, это такой закон равновесия. По статистике – очень высокая дисперсия, то есть – разброс значений. Не зря ведь Достоевский говорил – “широк русский человек, я бы сузил”. И в плане способности чувствовать – тоже.

Если в населении огромное количество откровенных гоблинов, полных дубов, деревянных солдат Урфин Джюса, которые не чувствуют НИЧЕГО – и мы сейчас наглядно наблюдаем, СКОЛЬКО их – то ведь, даже по логике, должно быть некое количество людей противоположных, СВЕРХчувствительных, с той самой ВСЕМИРНОЙ отзывчивостью. Ума, может, и нет – но чувствуют всё. Дьявольски тонкие и мощные резонаторы. Именно поэтому в реальном мире мы ничего не можем, кроме как дубьем – но в отраженном мире, несуществующем – музыка, литература, балет, поэзия, театр, кино – можем всё.

Русский человек – тот, кто чувствует – НЕ ХОЧЕТ существовать. И отсюда у нас – сплошной этот гребаный минор. А гоблины маршируют мимо – хотя иногда такая вот гитара смутно даже им напоминает о том, чего у них нет.