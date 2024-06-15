Мнение: Город Кувшиново, переименования в Бердянске и большевики о русской истории

1. Ещё один пример эксплуатации рабочих ненасытными капиталистами. В ходе эксплуатации капиталисты заодно строили фабрики, на которых работали эти рабочие, и основывали города, где они жили (ссылка):



Как бы странно это ни звучало, но в России существует всего лишь один город, который построила женщина. Он находится в Тверской области и называется Кувшиново, в честь градостроителя Юлии Михайловны Кувшиновой. В 1894 году она превратила обычное село в настоящий город мечты со своей железной дорогой, огромным универсальным магазином, спортивным городком, баней, прачечной и даже оранжереей, где выращивали ананасы. Для рабочих она сформировала новый уклад жизни и повысила условия их труда. Фактически Ю.А. Кувшинова создала город-модель социализма за несколько лет до революции…

Город мне показался абсолютно необычным по своей красоте. Например, я впервые увидел дом культуры, построенный не с пышными колонами и барельефами, а в простом лаконичном стиле. Практически любое здание в городе было выполнено с определенным изяществом, будь то бывший универсальный магазин (ныне торговый центр) или железнодорожная станция. Сразу видно, что над проектом города трудилась женщина, все дома и улицы были сделаны аккуратно, стильно и изысканно).

Город Кувшиново возник на месте обычного села Каменное. Но переломный момент для этой земли наступил в 1799 году, когда помещик Василий Петрович Мусин-Пушкин организовал там бумажную мануфактуру. Спустя практически столетие в 1869 году это предприятие покупает московский купец Михаил Гаврилович Кувшинов. И в его руках Каменская бумажная фабрика становится главной по производству бумаги на территории Тверской области и значится в числе передовых предприятий России.

При Кувшинове село Каменское начало оживать, открылась школа и больница. Но глобальный расцвет село получило, когда на место управления фабрикой пришла его дочь – Юлия Михайловна Кувшинова. <…>

Юлия Михайловна Кувшинова решила не только сохранить семейное предприятие, но и развить село в целом. Первым делом она модернизировала производство, уделив основное внимание рабочим, Кувшинова специально для них ввела ежегодные денежные премии и привилегии на строительство жилых домов, а также получении бесплатного образования и медицинских услуг.

За счет труда рабочих была увеличена производственная мощь и улучшено оснащение фабрики. Тогда Юлия Михайловна стала получать большие доходы, и понемногу вкладывать деньги в формирование и благоустройство будущего города. Она уделяла особое внимание развитию культуры и социальной сферы, поэтому по её поручению в село Каменное был приглашен известный московский архитектор Флегонт Флегонтович Воскресенский. Он построил ряд зданий, таких как Пассаж (или Большой универсальный магазин), Народный дом с своей школой, где бесплатно обучали крестьянских детей грамоте.

Специально для рабочих была открыта бесплатная баня, прачечная и больница. Также был построен спортивный городок и оранжерея, где выращивали практически все плодовые растения, вплоть до ананасов.

И конечным ее достижением в становлении полноценного города, стало грандиозное подведение железной дороги, благодаря которой закрылся вопрос транспортной доступности. Также по поручению Юлии Михайловны был построен железнодорожный вокзал, получивший название в честь их семейного рода – Кувшиново. С этого момента село Каменное окончательно уходит в историю, превращаясь в настоящий город мечты Кувшиново.

Но в 1916 году Первая Мировая война снизила объем производства фабрики, и в 1918 году предприятие было национализировано.

При Советской власти Кувшиново преобразовали в рабочий поселок, но в 1930-х годах рабочие обратились к Правительству с просьбой переименовать поселок обратно в город Кувшиново. И впервые в истории, во времена репрессий, советская власть возвращает обратно название в честь фабрикантши.

О судьбе Юлии Михайловны Кувшиновой известно только, что после национализации фабрики, она была вынуждена покинуть родные места. Что с ней стало позже никто не знает, но есть предположения, что она умерла от голода в Москве или погибла где-то в приюте в Европе.

Но память о ней будет всегда храниться в сердцах местных жителей города Кувшиново. Все старинные дома были сохранены и бережно отреставрированы. А в 2012 году в городе состоялось торжественное открытие её памятника, где написаны прелестные слова:

«Пример Ю.М.Кувшиновой нам наука, как словом дорожить, как капиталом править и истинным меценатом быть!»

Кстати, по поводу «всего лишь одного города, который построила женщина». Как думаете, рассказать им про Севастополь и Краснодар?

2. Очередной неприятный казус с откатом переименований улиц на воссоединённых территориях России. Вместо нейтральных либо исторических дореволюционных названий улицам возвращают имена большевиков – создателей нынешней враждебной нам Украины (ссылка):



Власти Бердянска объявили о восстановлении «исторической» городской топонимики. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте горадминистрации.

Речь идет об отмене всех переименований, сделанных украинскими властями с 2014 по 2022 гг. в рамках политики декоммунизации. В Бердянске таким образом успели «декоммунизировать» 69 улиц, проспектов, площадей и бульваров.

В частности, мерзким наследием неонацистского киевского режима признаны следующие названия (в скобках – торжественно возвращенные «исторические»):

• Азовский проспект (проспект Ленина)

• Благовещенская улица (Красина)

• Весёлая (Чекистов)

• Парусная (Щорса)

• Владимира Высоцкого (Терешковой)

• Волонтеров (Пионерская)

• Гоголевская (Винокуренко)

• Греческая (Роза Люксембург)

• Единства (1-го Бердянского совета)

• Жасминная (Комсомольская)

• Запорожских казаков (Октябрьская)

• Заречная (Бабушкина)

• Ивана Ефремова (Краснодонная)

• Медовая (Шпитальная)

• Морская (Мазина)

• Петропавловская (Менжинского)

• Святониколаевская (Островского)

• Соборности (Советская)

• Софиевская (Димитрова)

• Спортивная (Тельмана)

• Сливовый (Совхозный)

• Ярослава Мудрого (Шаумяна)

И так далее, полный список выложен на сайте.

Чем властям не угодил Владимир Высоцкий? Неужели Валентине Терешковой (многая лета!) будет приятно, если с помощью её имени избавятся от памяти великого советского барда (который, кстати, бывал в Бердянске)? Почему имя выдающегося российского бактериолога и создателя первых вакцин от чумы Владимира Хавкина (1860-1930), который ЖИЛ В БЕРДЯНСКЕ, вымарали в пользу активного участника братоубийственной гражданской резни большевика Фрунзе? С какой стати русский князь Ростовский, Новгородский и Киевский Ярослав Мудрый оказался менее ценным для русского (русского же, да?) города, нежели армянский коммунист? Где чиновники усмотрели «бандеровщину» в милых и приятных на слух Жемчужной, Парусной и Медовой? А в Благовещенской, Святониколаевской и площади Соборности? А великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь – он тоже из бандеровцев? Видимо, как и выдающийся советский писатель-фантаст Иван Ефремов. Почему в Бердянске во что бы то ни стало должна быть улица немецкой коммунистки Розы Люксембург (ха-ха), но ни при каких обстоятельствах не может появиться улица бердянского градоначальника и героя Крымской войны князя Павла Максутова? (а вот создатели мультимедийного парка «Россия — моя история» в Мелитополе про князя не забыли)

Есть в списке и благоразумные инициативы вроде удаления топонима «Защитники Украины», но их абсолютное меньшинство. Всё остальное – бездумное вымарывание местного (то есть вдвойне ценного) культурно-исторического наследия России в пользу не имеющих к истории города никакого отношения большевистских политруков и немецких социал-демократов. Советский период важен для нашей страны (собственно, из-за него и происходит то, что сейчас происходит), но он не должен занимать 99% пространства и места, и совершенно точно его олицетворением не должны быть политруки с партноменклатурой. Люди помнят СССР не по аду Гражданской войны, расстрельным ямам Коммунарки и баракам ГУЛАГа, а по полетам Гагарина, фильмам Гайдая и нашей Победе 9 мая.

Комментарий историка Александра Дюкова (ссылка):

Спрашивают: а почему в Бердянске после переворота 2014 г. в рамках декоммунизации улицам давали имена Высоцкого, Гоголя, Ефремова?

Всё очень просто.

Декоммунизировать названия местные власти обязали сверху, из Киева. А вот на что менять названия – не прописали.

И местные русские и малорусские люди выбрали части улиц такие имена, которые были им приятны. Не Бандеры, Грушевского или Майдана, а Благовещенская, Веселая, Парусная, Высоцкого, Гоголевская, Заречная, Ефремова, Медовая, Морская, Петропавловская, Святониколаевская и т.д.

И это было формой сопротивления майдановскому режиму, который видел декоммунизацию как способ дерусификации – но получил, неожиданно, улицы с русскими именами.

Пример того, чьё имя теперь будут носить улицы в Бердянске (ссылка):

Одна из улиц в Бердянске в результате возвращения советских названий вновь получила имя чекиста Тольмаца.

Фамилия эта не так известна, как фамилии чекистов вроде Урицкого и Менжинского (их имена теперь тоже возвращены улицам Бердянска).

Привожу фрагменты из публикации историка (https://wyradhe.livejournal.com/155925.html) А. А. Немировского о терроре в Крыму.

«В Ялте и ее окрестностях после занятия Крыма большевиками в ноябре 1920 года распоряжалась чрезвычайная тройка Крымской ударной группы управления особых отделов ВЧК при РВС Южного и Юго-Западного фронтов в составе председателя Удриса, членов Агафонова и Тольмаца.

…

Работали эти люди так. Был в Ливадии при белых лазарет Красного Креста (даже не армейский), именовавшийся официально санаторий N 10 Красного Креста. После занятия Ялты большевиками власти стали готовить казнь соответствующей части пациентов и персонала, как то делалось по всему Крыму в организованном порядке.

…

Сестёр милосердия (не говоря о прочих) вообще расстреливали много. В тех же декабрьских списках расстрелянных от чрезвычайной тройки крымской ударной группы управления особых отделов ВЧК Южного и Юго-Западного фронтов в составе председателя Удриса и членов Тольмаца и Агафонова значатся, например, навскидку (NB — формулировка “белогвардейка” ниже — означает просто, что человек работал в каком-либо общественном или государственном учреждении на белой территории, имевшем значение для армии и государства белых — например, сестрой милосердия):

Изабелла Возницкая, 1896 г.р., уроженка Киева, сестра милосердия Ялтинского военного госпиталя, состояла в союзе сестер милосердия Крыма — ее расстреляли как сестру милосердия _военного_ госпиталя с резолюцией Тольмаца (повторенной потом в постановлении тройки) “белогвардейка, расстрелять”;

Елизавета Кашинова, 1875 г.р., уроженка Петрограда, образование среднее, проживала в Ялте, работала сестрой милосердия, с резолюцией “расстрелять как белогвардейку”;

Александра Киселева, 1898 г.р., уроженка Петрограда, проживала в Ялте, работала сестрой милосердия в Ялтинском морском санатории, с резолюцией Тольмаца «белогвардейка, работала у Врангеля, дочь чиновника министерства, расстрелять»;

Федор Крывошапка, 1882 г.р., уроженец Полтавской губернии, (бывший) делопроизводитель, проживал в Ялте – этого расстреляли за факт бегства от красных в Крым с резолюцией: “беженец, бежал от красных, расстрелять”;

Евгения Манскэ, 1891 г.р., уроженка Одессы, проживала в Ялте, работала сестрой милосердия в госпитале – с резолюцией Тольмаца: “белогвардейка, работала у Врангеля, расстрелять”;

Евгения Попова, 1897 г.р., уроженка Харькова, сестра милосердия в санитарном поезде… И т.д. и т.п.»

Граждане России, нам близки дела товарищей Удриса, Тольмаца и Агафонова? Их имена заслуживают увековечения в названиях улиц?

Казалось бы, решить вопрос с переименованиями очень просто. Вымарывать советский период из нашей истории, разумеется, не нужно. Если человек имеет отношения к достижениям советской науки, культуры, спорта и т.д., к победе в ВОВ и прочим бесспорным достижениям, то такие имена надо приветствовать на карте (хотя во многих случаях следует возвращать дореволюционные названия даже вместо улиц Гагарина и Пушкина – таких у нас в стране и без того много, тогда как дореволюционное имя, как правило, гораздо теснее связано с историей конкретного места).

А вот именам тех, чьи «достижения» связаны с разрушительной революцией, братоубийственной гражданской войной и растаскиванием страны на кусочки (включая Украину), на карте России не должно быть места.

3. Ещё про аргумент «неуважения к нашей истории», который часто используют противники избавления от массовой пропагандистской большевистской топонимики. Во-первых, дореволюционные названия – это тоже наша история, причём в подавляющем большинстве случаев куда более длительная и важная для конкретного места, чем относительно короткий советский период, а тем более, период ранних большевиков (когда в основном и были сделаны ковровые переименования дореволюционной топонимики).

Во-вторых, сами большевики русскую историю, русскую литературу и русскую культуру отнюдь не уважали, а наоборот, до середины 1930-х годов всячески боролись даже с самими этими терминами (ссылка):