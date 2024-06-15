Рупор кремлевской пропаганды: Заложники вечной войны
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Пушечное мясо начало что-то подозревать.
Эти условия – результат Зеленского.
В 2022 году российские войска должны были быть выведены до границы 23 февраля, однако Зеленский отказался от договоренностей.
Через 2 года уже Россия хочет вывода наших войск с нашей территории.
Проблема теперь еще и в том, что если Зеленский пойдет на первый пункт условий – это будет гарантировать конец его власти.
Мы становимся заложниками вечной войны.
PS. Залужный поставил лайк.
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Источник: Colonel Cassad
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