 

Гегемония доллара подорвана, однако финансы по-прежнему под контролем глобалистов

15.06.2024, 20:16, Новости дня
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Всё больше международных транзакций обходятся без посредничества доллара, что разрушает сложившийся после Второй мировой войны американский миропорядок, объясняет экономист и глава аналитического центра «Институт свобод» Шарль Гав в эфире Sud Radio. При этом он отмечает, что глобалисты сохраняют могущество, потому что контролируют мировые финансы, а благодаря рычагам давления могут влиять на политические решения в стране.


Youtube/Sud Radio

Монополия доллара позволяла США обречь любую экономику мира на крах, однако теперь при международных транзакциях — в том числе нефтяных сделках — всё чаще обходятся без посредничества американской валюты, рассказывает экономист и глава аналитического центра «Институт свобод» Шарль Гав в эфире Sud Radio. Это способствует экономическому росту тех стран, которые до этого не могли закупить достаточно долларов (например, Индии), что влияет на равновесие сил.

Господство глобалистов, которые во благо общества стремились к созданию мирового правительства, начинает рушиться, а вместе с ним — американский миропорядок, установленный после окончания Второй мировой войны. Пока он сохраняет могущество благодаря тому, что продолжает контролировать все финансовые системы мира.

Согласно результатам прошедших во Франции выборов в Европарламент, около 60% электората проголосовало против Европы. При этом главной слабостью страны является рынок облигаций, который она не может покрыть без помощи тех, кто контролирует мировые финансовые рынки. Они держат в своих руках рычаги давления на французов, если те захотят выйти из еврозоны, как Греция, или голосовать за ультраправых или левых. Франция может противостоять таким манипуляциям, если французский Центробанк проявит себя не только как филиал ЕЦБ, однако ей не дадут безнаказанно стать свободной и независимой.


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