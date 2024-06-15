 

Мнение: Как русских делали украинцами в СССР: три примера

15.06.2024, 20:15, Разное
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1. Основной язык общения жителей городов на территории нынешней Украины в начале 20-го века был каким угодно, но не украинским. В основном это был русский, кое-где идиш (европейский), на части Западной Украины – польский. После революции, однако, города под контролем советской власти принялись массово украинизировать, подавляя недовольство горожан силой (ссылка):
 
1926 г. Харьковские рабочие протестуют против насильственной украинизации примерно в тех же словах, в каких и сегодня в этнократиях протестуют против ущемления русского языка.

Но раз партия сказала украинизировать – значит, украинизируют.

2. А вот любопытный пример украинизации из советского кино (ссылка):
 
Наткнулся случайно на ролик об актрисе Вере Алтайской. А там внутри оказался фрагмент чУдного фильма “Великий счёт” про Всесоюзную перепись населения 1938-го года (ссылка).

И не смог удержаться, вырезал кусок про то, как из русского 67-летнего дедушки Никиты Ивановича Власова, всю жизнь говорящего на русском языке, делают украинца. Причём безо всякой задней мысли – исключительно по месту проживания.

Такая вот мудрая национальная политика.

Интересно, откуда они взяли в УССР 1938-го столько <…> украинцев, чтобы с ними «всеми» всю жизнь балакать на украинском?

Дедушка на западенского хуторянина не похож, а в горячем цеху сталеплавильного завода сие балаканье ведёт к критическому повышению травматизма.

Я уж не говорю, что на строительстве “Днепрогэса”, осмысливание чего тебе такого криком наукраинили в уши, ведёт к травматизму фатальному – падать уж больно высоко.

ПС. Обратите внимание, что в фильмах “Высота” и “Весна на Заречной улице”, снятых на территории УССР и про восстановление промышленности УССР, никто из действующих лиц – работяг и ИТР — по-украински не розмовляет.

Они делом занимаются.

3. А вот справка об отношении населения к украинизации на Кубани. Автор – начальник Секретного отдела ОГПУ НКВД СССР Яков Саулович Агранов, написана по запросу Председателя ГПУ и Наркома внутренних дел УССР Всеволода Аполлоновича Балицкого, передана Генеральному секретарю ЦК КП(б)У Лазарю Моисеевичу Кагановичу. Приведу здесь первую страницу:

Как видите, местное население навязыванием украинского языка, на котором «никто нигде не говорит», было недовольно…

Источник: Место для дискуссий


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