Microsoft удалила приложение Copilot из Windows 11

В конце марта текущего года пользователи обнаружили небольшое приложение Copilot в списке установленных программ, размер которого составлял всего 8 килобайт. Это обстоятельство привело к тому, что Microsoft временно приостановила обновление операционной системы.

Компания заверила, что Copilot не представляет угрозы безопасности, не собирает данные и не выполняет никаких операций в фоновом режиме. Все проблемы, связанные с автоматической установкой приложения, были устранены, и Copilot был полностью удален из клиентских и серверных версий Windows.

В мае текущего года Microsoft представила новые компьютеры с сертификацией Copilot+ PC, которые гарантируют соответствие требованиям для использования встроенных функций на базе искусственного интеллекта в Windows. Например, функция Recall с помощью ИИ создает скриншоты с историей действий пользователя для последующего использования.