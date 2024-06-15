Врач предупредил о вреде избыточного питья в жару

Врач Андрей Поздняков предупреждает: избыточное употребление воды в жару может привести к дефициту электролитов в организме. Вместо чистой воды рекомендуется употреблять минеральную воду, чтобы компенсировать потери солей при потоотделении. Это важно, так как гипонатриемия, вызванная избыточным питьем, может сопровождаться снижением артериального давления, слабостью и даже потерей сознания.

Для предотвращения проблем в жару эксперты также рекомендуют не долго находиться под солнцем, использовать головной убор и солнцезащитные средства, а также избегать резких перепадов температуры и употребления тяжелой пищи.