Мнение: Совок никого не щадит

Страшная болезнь

Несмияна в последнее время понесло. Увы. Анатолий – человек умный, с хорошим и нестандартным аналитическим прдходом, местами остроумный… но все-таки поклонник совка и Сталина остается перекореженным в самых своих основах. Что он несет порой!

То он давеча провозглашал, как хорошо и правильно иметь рубль неконвертируемым, то превозносил достоинства цифрового концлагеря как “нового этапа в развитии человечества”, то вот вдруг не смог сдержать свою ненависть к Зеленскому, найдя “самый подходящий” повод – за то, что Зеленский отказался принять “выгодные” Стамбульские соглашения. Кошмар. Все-таки совок головного мозга неизлечим, и вылезает в самые неожиданные моменты.