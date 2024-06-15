 

ЮНЕСКО признала окрошку на кефире блюдом еврейской кухни

15.06.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральная ассамблея ЮНЕСКО одобрила новую редакцию «Международной классификации блюд-12» (МКБ-12), в которую теперь входят 10 тысяч супов, салатов, закусок, выпечки, десертов и «иных кушаний, отражающих всё многообразие кулинарии народов Земли».

Бурную дискуссию вызвал вопрос об окрошке – в предыдущих 11 редакциях МКБ холодный суп считался традиционным блюдом русской кухни, однако в начале 2024 года специалисты Академии наук Израиля представили документы, согласно которым окрошку на кефире готовили на Святой земле 3 тысячи лет назад при царе Соломоне.

– Правило тут простое – кто представил доказательства, что конкретное блюдо в его стране появилось раньше, к той национальной кухне его и отнесут. В этом случае представители Израиля доказали, что окрошка на кефире – их блюдо, – сказал представитель России в ЮНЕСКО Иосиф Гольдштейн.

При этом окрошка на квасе по-прежнему считается исконно русским блюдом – первые рецепты холодного супа в «Повести временных лет» относятся к XII веку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Главный учитель России: «С началом изучения английского языка дорога на зону становится короче»

16.06 / Гастроэнтеролог описал шесть признаков старения

16.06 / Во вторник начнется Третья мировая война

16.06 / Мнение «аналитика»: О начале раздела Украины между Россией и… А ведь неожиданно, да?

16.06 / Мнение: Русская тоска

16.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Швейцария и пустота

16.06 / Мнение: Чемпион русского минора

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Путинская консерва

15.06 / Мнение: Город Кувшиново, переименования в Бердянске и большевики о русской истории

15.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Заложники вечной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика