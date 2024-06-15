ЮНЕСКО признала окрошку на кефире блюдом еврейской кухни

Генеральная ассамблея ЮНЕСКО одобрила новую редакцию «Международной классификации блюд-12» (МКБ-12), в которую теперь входят 10 тысяч супов, салатов, закусок, выпечки, десертов и «иных кушаний, отражающих всё многообразие кулинарии народов Земли».

Бурную дискуссию вызвал вопрос об окрошке – в предыдущих 11 редакциях МКБ холодный суп считался традиционным блюдом русской кухни, однако в начале 2024 года специалисты Академии наук Израиля представили документы, согласно которым окрошку на кефире готовили на Святой земле 3 тысячи лет назад при царе Соломоне.

– Правило тут простое – кто представил доказательства, что конкретное блюдо в его стране появилось раньше, к той национальной кухне его и отнесут. В этом случае представители Израиля доказали, что окрошка на кефире – их блюдо, – сказал представитель России в ЮНЕСКО Иосиф Гольдштейн.

При этом окрошка на квасе по-прежнему считается исконно русским блюдом – первые рецепты холодного супа в «Повести временных лет» относятся к XII веку.

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