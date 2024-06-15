 

Помпео – противники США считают Байдена слабым и несостоятельным, а союзники опасаются, что Америка не придёт им на помощь

15.06.2024, 19:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Прибытие российских военных кораблей на Кубу стало ещё одним примером того, что администрация Байдена не в состоянии защитить самые базовые интересы Соединённых Штатов в сфере безопасности, заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News. По его словам, противники Вашингтона считают американского лидера несостоятельным и слабым, а союзники опасаются, что Америка не придёт им на помощь, когда они будут в ней нуждаться.

САНДРА СМИТ, ведущая Fox News: Господин госсекретарь, всё это происходит на фоне важной новости о том, что четыре российских судна, среди которых — атомная подлодка, теперь находятся всего в 200 милях* (320 км. — ИноТВ) от побережья Флориды. Это очередной пример растущих угроз для США. Насколько серьёзной вы считаете эту угрозу? И насколько неотложной представляется эта ситуация?

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Боже мой, Сандра, это ещё один показательный момент, не так ли? В начале этой программы вы говорили о другом таком моменте — об открытой настежь границе. И теперь мы наблюдаем людей из списка террористов и людей с оружием. Меня это очень беспокоит. Директор Рэй, глава ФБР, заявил, что сейчас мигают все красные сигналы предупреждения об угрозе терроризма.

Мы видели, как в Красном море на корабли совершаются нападения. А теперь русские буквально чувствуют отсутствие какой-либо угрозы для переброски кораблей на Кубу, на расстояние менее 100 миль (160 км. — ИноТВ) от нашего побережья.

Думаю, с точки зрения плохих парней, наш президент несостоятелен и слаб. И, по-моему, наши союзники очень обеспокоены тем, что Америка не придёт на помощь, когда она им будет нужна.

Знаете, сам факт прибытия нескольких кораблей, если бы речь шла о единичном случае, вызвал бы у меня гораздо меньше беспокойства. Но мы сейчас наблюдаем шаблон того, как администрация Байдена оказывается не в состоянии защитить самые базовые интересы Соединённых Штатов в сфере безопасности.   

Дата публикации 14 июня 2024 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)


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