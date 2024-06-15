Помпео – противники США считают Байдена слабым и несостоятельным, а союзники опасаются, что Америка не придёт им на помощь

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Прибытие российских военных кораблей на Кубу стало ещё одним примером того, что администрация Байдена не в состоянии защитить самые базовые интересы Соединённых Штатов в сфере безопасности, заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News. По его словам, противники Вашингтона считают американского лидера несостоятельным и слабым, а союзники опасаются, что Америка не придёт им на помощь, когда они будут в ней нуждаться.

САНДРА СМИТ, ведущая Fox News: Господин госсекретарь, всё это происходит на фоне важной новости о том, что четыре российских судна, среди которых — атомная подлодка, теперь находятся всего в 200 милях* (320 км. — ИноТВ) от побережья Флориды. Это очередной пример растущих угроз для США. Насколько серьёзной вы считаете эту угрозу? И насколько неотложной представляется эта ситуация?

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Боже мой, Сандра, это ещё один показательный момент, не так ли? В начале этой программы вы говорили о другом таком моменте — об открытой настежь границе. И теперь мы наблюдаем людей из списка террористов и людей с оружием. Меня это очень беспокоит. Директор Рэй, глава ФБР, заявил, что сейчас мигают все красные сигналы предупреждения об угрозе терроризма.



Мы видели, как в Красном море на корабли совершаются нападения. А теперь русские буквально чувствуют отсутствие какой-либо угрозы для переброски кораблей на Кубу, на расстояние менее 100 миль (160 км. — ИноТВ) от нашего побережья.

Думаю, с точки зрения плохих парней, наш президент несостоятелен и слаб. И, по-моему, наши союзники очень обеспокоены тем, что Америка не придёт на помощь, когда она им будет нужна.

Знаете, сам факт прибытия нескольких кораблей, если бы речь шла о единичном случае, вызвал бы у меня гораздо меньше беспокойства. Но мы сейчас наблюдаем шаблон того, как администрация Байдена оказывается не в состоянии защитить самые базовые интересы Соединённых Штатов в сфере безопасности.

Дата публикации 14 июня 2024 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)