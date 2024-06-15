Мнение «аналитика»: Об «ультиматуме» Путина… Зеленский слил всё и слился?

Тот самый бесценный момент, когда украинец читает ответ Кремля на вопль «Рус, здавайся!»…

Но вообще-то украинский президент Владимир #Зеленский явно не был готов к «мирному ультиматуму» своего российского визави Владимира Путина — и поплыл. Его экспромт вышел…

Ну, сами судите, каким *** на рояле.

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от предыдущих, — заявил Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу SkyTG24 в кулуарах саммита G7 (кстати, а кто предупреждал, что его моментально начнут терзать вопросами про мирные инициативы Владимира Путина?). — Это новая волна этого нацизма, российского нацизма… Вот почему мы не должны доверять этим сообщениям».

Вау, брат!

Такера Карлсона в ленту этому господину! «Я думаю, что это одна из самых тупых вещей, которую я когда-либо слышал. Нацизм? Я ненавижу все эти разговоры, потому что они фейковые. Это просто… способ связать кого-то со злым режимом, которого больше не существует. А на самом деле нацизм, каким бы он ни был, неотделим от немецкой нации. Это было националистическое движение в Германии. Других нацистов не существует, верно?», — не забыли ещё этот пассаж из разговора с блогером Лексом Фридманом?

И правда, это самая тупая вещь, которую родил офис на Банковой за всё время нынешнего кризиса. Притом что принцип её честно скопипащен у русского писателя Ивана Тургенева. «Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику, — говорил автору «Му-му» один старый пройдоха, — то упрекайте его в том самом недостатке или пороке, который вы за собою чувствуете. Негодуйте… и упрекайте! … Негодование ваше может быть даже искренним… Ведь вы можете воспользоваться укорами собственной совести».

Оно и верно, ведь это украинцы десятилетиями позиционировали себя высшей расой, относя русских к «генетическим рабам». Говорили про «мокшан», «болота», «лишнехромосомных». С азартом виртуально делили русские земли между собой и Китаем.

Ответка «по совокупности» пришла. Да — кривая, да — мягкая: посмотрите на Израиль, который снёс под ноль три четверти Газы и убил уже почти 2% населения, притом что две трети жертв — дети, женщины и старики (чисто для сравнения — гляньте на статистику #ООН по Украине).

И теперь украинцы завопили: «русские — нацисты», черпая источник гнева в укорах собственной совести.

Если, конечно, идейные лидеры не избавили украинскую нацию от её «химеры».

Но тут, как в народе говорят, чья бы корова мычала, верно?

И объективно: Владимир Зеленский ведь слился?

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