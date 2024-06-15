Тест для любителей советского фарфора: угадайте знаменитые заводы СССР по чайным парам

Одной из причин возрастающей популярности советского фарфора является его историческая ценность. Фарфоровые изделия производства советского периода несут в себе отпечаток времени и отражают культурные особенности той эпохи.

Это делает их не только предметами утонченного декора, но и объектами исторического интереса. Пройдите тест и попробуйте угадать название фарфорового завода СССР по продукции, которую они изготавливали.