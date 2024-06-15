 

Google Play не будет удалять фишинговые клоны «подсанкционных» российских приложений

15.06.2024, 17:33, Разное
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Магазин приложений Google Play решил не блокировать фишинговые клоны российских приложений, удалённых из каталога из-за санкций США.

Руководство Google Play считает, что подобная политика «соответствует общемировым трендам в отношении пользователей из России или с гражданством России».

Модерирование российского сегмента Google Play и удаление мошеннических программ могло бы быть расценено как оказание россиянам услуг в сфере кибербезопасности, что идёт вразрез с требованиями Минюста и Минфина США относительно санкционного режима.

– Кроме того, сокращение сотрудников, ответственных за модерацию в этой части интернет-магазина, позволит сэкономить тысячи долларов, – добавили в пресс-релизе.

Google даже нанял экспертов в сфере международной политики, потратив на их услуги четыре миллиона долларов. Они пришли к выводу, что не позже чем в 2025 году санкционный режим и вовсе потребует закрыть Google Play для россиян, и посоветовали к тому моменту запретить на Android-устройствах установку приложений из любых источников помимо магазина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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