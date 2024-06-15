Бойцов ВСУ изматывают психологические травмы

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Борьба на передовой негативно сказывается на душевном здоровье украинских военных. Но из-за нехватки живой силы продолжительное лечение получают только те, у кого обнаруживают серьёзное психическое расстройство, а остальным приходиться возвращаться на фронт, передаёт Sky News.



AP

Борьба на передовой подрывает душевное здоровье украинских военных. Sky News удалось побеседовать с некоторыми из тех, кто проходят лечение во временном психологическом центре.

«Война — это тяжёло», — заявил телеканалу один из пациентов по имени Максим. По его словам, после двухнедельной ротации в прифронтовом городе Часов Яр, он понял, что с ним что-то не так.

«В моей голове крутилось множество мыслей о том, что произошло, и я не мог от них избавиться. Всё это сильно давило на меня, поэтому я обратился к психологу, чтобы тот мне помог», — рассказал мужчина.

В открытом доступе нет информации о количестве бывших и действующих военнослужащих ВСУ, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. Тем не менее, даже официальные данные показывают резкий рост числа диагнозов этого заболевания до 12 494 случаев в прошлом году, обращает внимание Sky News.

Лейтенант и заведующий центром Илья заявил телеканалу, что психологические травмы нельзя оставлять без лечения: «Мы можем потерять военнослужащего. У него начнутся проблемы, и он может причинить вред не только себе, но и другим людям».

Но с учётом нехватки войск на Украине на дальнейшее лечение отправляют только тех, у кого выявляют самые серьёзные признаки психического расстройства. Остальные должны вернуться на передовую, подчёркивает Sky News.