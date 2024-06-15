Эксперт МТС Голицына раскрыла правила ухода за смартфоном
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Наталья Голицына, глава отдела телефонии розничной сети МТС, поделилась ключевыми правилами ухода за смартфоном, способствующими его долговечности и эффективной работе.
Она подчеркнула важность регулярного удаления кэша и использования оригинальных зарядных устройств. Также эксперт советует тщательно очищать устройство от пыли и грязи, чтобы избежать возможных поломок.
Голицына отметила, что использование тёмной темы экономит энергию аккумулятора и снижает нагрузку на глаза пользователей. Для предотвращения сбоев в работе устройства рекомендуется оптимизировать приложения, закрывать неиспользуемые программы и периодически чистить кэш.
Для сохранения работоспособности батареи стоит пользоваться функцией калибровки аккумулятора на устройствах Android. Также важно использовать качественные защитные аксессуары, например, чехлы и защитные пленки, чтобы избежать повреждений устройства. Регулярное резервное копирование данных поможет предотвратить потерю информации.
Эти простые рекомендации помогут продлить срок службы вашего смартфона и поддерживать его в хорошем состоянии.
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