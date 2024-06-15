Запад может называть идеи Путина «нереалистичными», но в итоге придётся отнестись к ним серьёзно

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Конференция по Украине в Швейцарии уже точно не принесёт мира, уверена Neue Zürcher Zeitung. По мнению швейцарской газеты, новые условия, выдвинутые Владимиром Путиным для окончания конфликта, хотя и могут казаться «нереалистичными», их придётся воспринимать всерьёз. Потому что большинство населения России согласно с этими требованиями и провалившаяся встреча в Швейцарии не переубедит россиян.



AP

«Россия делает всё, чтобы выставить мирную конференцию по Украине в Бюргенштоке в дурном свете», — заявляет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. По мнению газеты, Москва действительно добилась в этом успеха. Благодаря «тактически умным» заявлениям о том, что Россию не приглашали в Швейцарию, что ей «не позволяют говорить», ей удалось убедить «незападные государства», что западная конференция без РФ не закончит боевые действия на Украине.

От полноценного участия в конференции удалось отговорить Китай, Саудовскую Аравию и ЮАР. «Те же, кто приедет в Швейцарию, но разделяет скептицизм Москвы по поводу этого события, например, Турция или Индия, теперь должны представить российскую точку зрения и стать российскими глазами и ушами». Из-за этого ожидать, что встреча по Украине произведёт на руководство и население России, хоть какое-то впечатление «совершенно нереалистично».

В этом же русле следует рассматривать и новые заявления РФ об условиях мира на Украине, считает швейцарское издание, объявление которых состоялось накануне встречи в Бюргенштоке. «Москва хочет участвовать только в переговорном процессе, основанном на учёте российских интересов». Издание перечисляет названные Владимиром Путиным условия мира на Украине – признание Крыма* и 4 областей российскими**, вывод украинских войск за административные границы этих областей, а также отказ Киева от НАТО – и называет их «несомненно недостижимыми».

«Реального стремления к миру Путин не показывает», — полагает Neue Zürcher Zeitung, «в противном случае он не ставил бы для этого совершенно нереальные предпосылки». Одновременно с этим газета признаёт, что это далеко не мнение одного Путина. «Большинство населения (в России. — ИноТВ) активно или, по крайней мере, пассивно разделяет антизападные настроения». Из-за этого, даже если «в обществе может возникнуть запрос на прекращение «спецоперации», большинство не пожелает отдавать уже присоединённые территории на востоке Украины».

«Возврат к условиям до 24 февраля 2022 года немыслим в обозримом будущем ни внутри России, ни в отношениях с Западом», — продолжает газета, из-за этого придётся прислушиваться к тому, что заявляет Путин. По мнению Neue Zürcher Zeitung, центральным посылом пятничного заявления Путина по Украине было «стремление к новому мировому порядку».

«Для России, прекращение боевых действий против Украины должно сопровождаться реорганизацией политики безопасности Европы». И никакая поддержка Украины не изменит этого стремления, так как «на взгляд Путина и приближённых экспертов, поддержка Украины Западом является выражением отчаянного цепляния за старый, уже утраченный мировой порядок».

Западные наблюдатели могут считать эти идеи нереалистичными, запутанными или даже смешными, но было бы лучше отнестись к ним серьёзно», — констатирует Neue Zürcher Zeitung, потому что «путинская РФ убеждена в правильности его действий, и последние два с половиной года укрепили его позицию».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).