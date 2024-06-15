Дерматолог назвала ошибки при лечении солнечных ожогов

Дерматолог Наталия Гайдаш подчеркнула важность правильного подхода к лечению солнечных ожогов. Использование жирных средств, таких как сметана или кефир, может привести к инфицированию раны, затрудняя процесс заживления.

Вместо этого рекомендуется применять холодные обертывания, кремы с декспантенолом и противовоспалительные средства, например, на основе алоэ. Важно не пытаться самостоятельно удалять волдыри, так как это может спровоцировать инфекцию.