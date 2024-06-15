 

Гастроэнтеролог объяснила, как пить воду – до или после еды

15.06.2024, 12:36, Разное
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Гастроэнтеролог Эльвира Белева обсудила влияние употребления воды во время еды. Она подчеркнула, что это может положительно сказаться на гидратации организма, улучшить процессы глотания и смешивания пищи с желудочными соками. Вода также помогает предотвратить переедание, создавая ощущение насыщения без дополнительных калорий.

Однако врач отметила возможные негативные последствия: вода может разжижать желудочный сок, что негативно сказывается на пищеварении, особенно если это газированные напитки. Врач рекомендует соблюдать общее правило – пить воду за полчаса до еды или спустя 30-40 минут после неё, чтобы не мешать процессу пищеварения.

Тем, кто предпочитает пить воду во время еды, рекомендуется делать это умеренно.


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