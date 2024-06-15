Мнение: Русские больницы, мутная европейская гавань и замена официантов на роботов

Читатель Пётр пишет, что европейцы ограбили не всех русских или, во всяком случае, раздели их не до нитки. Пока наши неверные соседи нехотя раскочегаривались, большую часть зарегистрированного в Европе имущества удалось переоформить или спасти. Из других источников я знаю, что некоторые россияне всё же теряют припаркованные в Европе активы, однако в основном любители Запада платят нервами и временем: держать имущество в Европе сейчас хлопотно. Цитирую из письма:

Писал ранее про больницы (ссылка) — закончил лечение операцией в клинике МЧС на Оптиков. Записывали на операцию на месяц вперед. Лег в палату в среду — в понедельник вышел, мог бы и в пятницу, если бы прошло идеально.

Клиника впечатлила масштабом — целый квартал. Поликлиническое отделение огромное, туда же и на перевязки можно приехать. Регистратура с электронной очередью, пропускные пункты, гардероб, бахилы, охрана, информация — всё абсолютно удобно. Без пафоса и лоска, но всё чисто, комфортно и разумно. Территория вообще как среднее между парком и санаторием. Расположено достаточно далеко от [автострады] ЗСД, шум не долетает. Самая окраина города, спокойное место. Короче — исключительно положительное впечатление, рекомендую заведение и вам как петербуржцу, в том числе и для ежегодной диспансеризации. Никогда диспансеризацию не проходил, а теперь вдруг захотелось.

Место в палате стоит в три раза дешевле, чем в газпромовской клинике Согаз. А вот стоимость медицинских процедур не так радикально отличается. Уход попроще, но уровень лечения, на мой взгляд, тот же.

На втором году «суперсанкций» и десятом году «обычных» внезапно обратил внимание, что среди моих знакомых никто напрямую сильно не пострадал в плане отъема имущества. Все, у кого были квартиры, виллы, дома в Европе как-то выкрутились. Ни у кого ничего не отняли, хотя многим пришлось оформлять дополнительные документы вроде золотых виз (вложения в ценные бумаги или имущество от 200 тысяч до 1 млн евро) или вида на жительство в разных европейских странах. Совсем богатых с огромными яхтами у меня в круге общения нет. Есть заморочка со счетами в швейцарских банках, но швейцарцы грозятся не отнять, а перестать обслуживать, так что русские владельцы счетов ищут, куда всё переводить. Родня выбрала Мальту, всё по той же схеме с покупкой бумаг там.

Традиционно оказался в Словении летом, посетил настоящий Макдональдс. Мне не очень можно, но три месяца соблюдения диет и необходимость питаться регулярно примирили меня с бутербродом. При заказе в терминале просят указать номер стола. Забавно: номера распечатаны на бумаге и наклеены прозрачным скотчем на торцы столов. И заказ приносят прямо на стол.

Слышал, что во «Вкусно и точка» то же самое, но не поверил и не проверял. Я был в Макдональдсе рано утром, меню завтраков мне всегда больше нравилось. Народу не было. Как они справляются при большом потоке посетителей, не понимаю. Зафиксировал на фото двух роботов для этих целей, наверное роботы помогают.

Считаю немного странным наличие роботов и доставки еды к столам: идет вразрез с концепцией дешевизны. А вы считаете ли это достойной внимания вехой в развитии подходов общества к общепиту?

Лично я полагаю, что Макдональдс деньги считать умеет. Средняя зарплата в Словении — больше тысячи евро, плюс налоги, плюс прочие затраты на персонал, которые отнюдь не копеечные. Мой бухгалтерский опыт подсказывает, что для выдачи сотруднику одной тысячи евро на руки ресторану придётся затратить 2-3 тысячи евро.

Конечно, роботы медленнее живых официантов, но, с другой стороны, робот работает не 1800 часов в год, как обычный сотрудник, а 6400 часов в год, то есть в 3,5 раза больше. Если один робот заменяет одного сотрудника, и если один такой робот стоит 9 тысяч евро, как в России, он окупается за 3-4 месяца, что невероятно быстро. Для сравнения — если бы у меня был Макдональдс в Словении, я бы считал хорошей окупаемость робота в 5 лет.

Вот рекламный ролик трёхлетней давности с этим роботом (видео):

Судя по тому, что некий Макдональдс закупил этих роботов, и они стоят в зале, а не пылятся на складе, реклама как минимум отчасти соответствует действительности. В условиях нарастающего дефицита рабочих рук в России — воодушевляет.