Врач рассказала об особенности алкогольного панкреатита

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15.06.2024, 11:03, Разное
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Алкогольный панкреатит возникает в ответ на частое потребление алкоголя, приводя к воспалению поджелудочной железы. Это состояние может проявиться как острый приступ или стать хроническим заболеванием.

Врач Карина Тырина подчеркивает, что острый панкреатит характеризуется интенсивной болью в области эпигастрия, не облегчаемой стандартными средствами. Кроме того, симптомы могут включать повышение температуры, тошноту, рвоту, икоту, учащенный пульс, вздутие живота, и желтушность кожи и глазных белков.

По словам специалиста, острый панкреатит требует немедленной медицинской помощи. В отличие от острого, хронический панкреатит развивается после многолетнего потребления больших доз спиртных напитков. Это заболевание трудно поддается лечению из-за прогрессирующей фиброзной ткани поджелудочной железы, что может привести к нарушению ее функции.

Лечебные мероприятия включают отказ от алкоголя и соблюдение диеты с исключением жареного, жирного, копченого и острого.


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