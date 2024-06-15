Врач рассказала об особенности алкогольного панкреатита

Алкогольный панкреатит возникает в ответ на частое потребление алкоголя, приводя к воспалению поджелудочной железы. Это состояние может проявиться как острый приступ или стать хроническим заболеванием.

Врач Карина Тырина подчеркивает, что острый панкреатит характеризуется интенсивной болью в области эпигастрия, не облегчаемой стандартными средствами. Кроме того, симптомы могут включать повышение температуры, тошноту, рвоту, икоту, учащенный пульс, вздутие живота, и желтушность кожи и глазных белков.

По словам специалиста, острый панкреатит требует немедленной медицинской помощи. В отличие от острого, хронический панкреатит развивается после многолетнего потребления больших доз спиртных напитков. Это заболевание трудно поддается лечению из-за прогрессирующей фиброзной ткани поджелудочной железы, что может привести к нарушению ее функции.

Лечебные мероприятия включают отказ от алкоголя и соблюдение диеты с исключением жареного, жирного, копченого и острого.