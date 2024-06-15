У Валерия Соловья нашли библиотеку Ивана Грозного

В результате еженедельного мониторинга имущества иноагентов для поиска запрещённой литературы в местах их проживания, у профессора Валерия Соловья (внесён в России в реестр иностранных агентов) были найдены книги, имеющие высокую культурную и историческую ценность – фолианты библиотеки Ивана Грозного.

В ходе исследования крипты профессора Соловья, приобретённой им в феврале 2022 года, в результате усердного передвижения мебели сотрудниками полиции была случайно разрушена сводчатая ниша в стене. За ней нашли старинные сундуки, а в них – свитки с текстами на древнерусском языке. Предположительно их последним владельцем был царь Иван IV Грозный.

Найденные материалы вскоре уничтожили, поскольку в них отсутствовала маркировка, обязательная для нанесения на тексты, распространённые иностранными агентами. Историки подозревают, что в следующий раз среди имущества профессора найдут Святой грааль и другие священные реликвии.

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