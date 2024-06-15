Сомнолог объяснил, с чем связаны внезапные ночные пробуждения

Ночные пробуждения с учащенным сердцебиением могут свидетельствовать о различных здоровственных проблемах, отмечает терапевт и сомнолог Алексей Мелехин. Эти состояния часто ассоциируются с психологическим стрессом, напряжением нервной системы или нарушениями сна, такими как апноэ. При депрессии также возможны ощущения учащенного сердцебиения и дискомфорта в области груди.

Специалист подчеркивает, что в большинстве случаев такие пробуждения не являются опасными, но их регулярное повторение требует внимания. Особенно стоит обратиться к врачу, если помимо учащенного сердцебиения человек испытывает другие необычные симптомы, такие как чрезмерная потливость или онемение.

В случае болевых ощущений в области сердца и затруднений с дыханием необходимо немедленно обратиться к специалисту для диагностики и рекомендаций по лечению.