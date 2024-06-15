Мнение «аналитика»: О пятой колонне… Готовится бунт элит против Путина?

Пока пропутинское большинство в России смеётся над новыми санкциями против рубля — мол, опять выстрел «в молоко», — антипутинское большинство в мире смеётся над смехачами. И аккуратно указывает, что те, в сущности, не туда смотрят. Под носом слона не замечают. И вообще…

«Вашингтонский обком» действует… стратегически.

В отличие от.

Пишет бывшая либеральная и умеренно-антипутинская журналистка, ныне заместитель главного редактора анонимного телеграм-канала BRIEF Екатерина Винокурова:

«>Реакция на новые санкции #США внутри России была, пожалуй, единодушной. То есть, негативной в сторону стран Запада. Мы говорили со разными экспертами и источниками, многие из которых, будем честны, сложно относятся к различным аспектам нынешнего российского Режима™. Но #санкции, бьющие по всем россиянам в целом, не поддерживает ни один, а Эльвира Набиуллина становится и вовсе человеком, от которого ждут, что она всех спасёт.

Что касается релокантов, то они не менее нервно следят за курсом рубля, так как его катастрофическое падение вынудит многих удалёнщиков, в том числе, крайне несогласных с российской политикой вернуться в страну под злорадное шипение не только никуда не уезжавших россиян, но и тех беглецов, кто нашёл себе работу, оплачиваемую в долларах и евро.

Фактически все новые #санкции работают на то, чтобы как можно больше россиян, причем и недовольных тоже, остались в стране в фактически запертом состоянии. Ставка, очевидно, делается на эффект «кипящего котла».

Но вместо этого происходит прямо противоположный феномен: оставшиеся несогласные лоялизуются, переходя с радикальных позиций на умеренные. В том числе, по причине разочарования в Западе.

Запад действительно сам сделал всё, чтобы тезисы «вас там никто не ждёт» оказались не «кремлёвской пропагандой», а… правдой. Риторика о помощи «антивоенным активистам» де-факто работает только для очень ограниченного круга людей. Но, например, не для айтишника, который 24 февраля выставил на аватарку «чёрный квадрат». Санкции затрагивают знакомых, близких, самого тебя, а тезис о коллективной ответственности почему-то без всяких доказательств принимается на веру. Вопросы о том, где тогда коллективная ответственность северокорейцев, иранцев, афганцев и прочих представителей разных других «авторитарных» режимов, не встречают ответов.

Фатальную роль тут сыграли и различные так называемые «антивоенные» форумы, и подписывание российскими активистами снарядов ВСУ, и часть эмигрантских медиа, зарифмовавшие оставшихся в РФ с поддерживающими любые действия Кремля. Санкции Запада, накрывающие всех россиян с целью вынудить их бежать свергать Режим™, чтобы потом люди в белых пальто люстрировали выживших, лишь увеличивают эффект отторжения.

Впрочем, из этого феномена рождается новый. Внутри российского общества растёт отчуждение между людьми умеренных взглядов и ультрас. Сейчас всем очевидно, что умеренные патриоты и либералы имеют уже больше общего между собой, чем с представителями радикальных групп собственного крыла.

Запад же сам сажает всех россиян в одну лодку, не понимая, что вот это санкционное нечто, которое Госдеп считает ударами по российскому режиму, является, прежде всего, ударами по российскому среднему классу и выше. По той «Пятой колонне» которая на старте была куда менее лояльна российской власти, чем теперь, когда увидела с ней если не общего врага, то по меньшей мере, общего недруга».

Что интересно, и в Кремле это видят. «Российским специалистам за рубежом сейчас создают невероятные сложности, РФ же действует наоборот. #Россия заинтересована в привлечении из-за рубежа специалистов высокого класса», — это уже российский президент Владимир #Путин заявил на контрасте.

Итак, мобилизует ли Запад формальными и неформальными санкциями российскую «Пятую колонну» на бунт против Режима™?

Или просто бьёт по «своим», чтобы «чужие» боялись, потому что больше уже ничего не может?

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