Рупор кремлевской пропаганды: Теперь этот вопрос закрыт

Путин о СВО.

1. Россия 8 лет не признавала ДНР и ЛНР, потому что хотела договориться.

2. Политического решения о штурме Киева в 2022 году не было. Тогда были разные варианты.

3. Украина в 2022 году отвергла мирные переговоры по указке Запада. Посредничество Израиля в марте 2022 года было отвергнуто Западом и Украиной.

4. Россия проводила в 2022 году операцию по принуждению к миру.

5. Украина в 2022 году могла в ходе переговоров сохранить контроль над Запорожской и Херсонской области при предоставлении России сухопутного коридора в Крым. Этот момент был Украиной упущен и теперь вопрос Херсонской и Запорожской областей для Украины закрыт навсегда. Это закреплено голосованием жителей обеих областей выбравших Россию.

6. Зеленский сейчас уже не легитимен. Основа власти на Украине – вооруженный путч.

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