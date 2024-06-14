 

МОК анонсировал создание Олимпийских киберспортивных игр

14.06.2024, 20:50, Разное
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр. Исполнительный комитет МОК принял решение организовать эти игры, которое ожидает утверждения на предстоящей сессии в Париже, проходящей в рамках Олимпийских игр.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальным организатором мероприятия, имя которого будет объявлено позднее. Это решение является следствием усилий МОК по взаимодействию с киберспортом, начиная с организации Киберспортивного форума в Лозанне в 2018 году и создания Комиссии МОК по киберспорту.

Томас Бах выразил намерение разработать концепцию Олимпийских киберспортивных игр еще в прошлом году, на сессии в Мумбаи.


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