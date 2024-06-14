МОК анонсировал создание Олимпийских киберспортивных игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр. Исполнительный комитет МОК принял решение организовать эти игры, которое ожидает утверждения на предстоящей сессии в Париже, проходящей в рамках Олимпийских игр.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальным организатором мероприятия, имя которого будет объявлено позднее. Это решение является следствием усилий МОК по взаимодействию с киберспортом, начиная с организации Киберспортивного форума в Лозанне в 2018 году и создания Комиссии МОК по киберспорту.

Томас Бах выразил намерение разработать концепцию Олимпийских киберспортивных игр еще в прошлом году, на сессии в Мумбаи.