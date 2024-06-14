Мнение: У Путина опять ультиматум

Послушал сегодняшнее “предложение Путина”, которое в новостях уже заранее объявили “прорывным” и “гарантирующим мир” – и как-то нахожусь в недоумении. Может, я не заметил, и за сегодняшнее утро ВС РФ молодецким ударом из-под земли захватили Крещатик? Новое, так сказать, оружие применили?

То есть Путин Украине милостиво повелеть соизволил: без боя отдать Запорожье, отдать Херсон, вывести войска, обязаться провести, наконец, демилитаризацию с денацификацией (чего два года тянули?) – и за это, так и быть, Путин с ними НАЧНЕТ ПЕРЕГОВОРЫ. Щедро, что тут скажешь. Чувствуется истинно наше русское великодушие. Правда, непонятно, с чего вдруг. Случилось что?

А иначе, видимо, он начнет ядерную войну. Ну а как еще это понимать? Другими словами, это ультиматум, что ли? Ведь Украина, мягко говоря, не побеждена, чтобы ей делать такие “предложения” просто так.

Какая-то неприятная настала жизнь – все время в ожидании суицида.