 

Канада готовится к возможной гражданской войне в США

14.06.2024, 20:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Соединённые Штаты могут быть на пороге гражданской войны, приводит Politico мнение аналитического центра при канадском правительстве Policy Horizons Canada. В своём докладе он указывает, что к такому исходу могут привести «идеологические разногласия, ослабление демократии и рост внутренних волнений».


AP

Аналитический центр при канадском правительстве считает, что США могут быть на пороге гражданской войны, пишет Politico. Среди причин организация Policy Horizons Canada указывает «идеологические разногласия, ослабление демократии и рост внутренних волнений».

Опросив сотни экспертов и чиновников, аналитический центр представил различные сценарии, к которым Оттава должна подготовиться. В 37-страничном докладе «Проблемы на горизонте» эти варианты развития событий оцениваются по вероятности и времени их наступления, а также возможным последствиям.

Гражданскую войну авторы доклада называют маловероятным событием, которое, однако, окажет серьёзное влияние на соседнюю страну. Среди других сценариев рассматривались распространение самодельного биологического оружия, рост устойчивых к антибиотикам патогенов и начало третьей мировой войны.


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