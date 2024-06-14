 

Мнение: Осквернение радужного флага, распил на муралах и кражи гидрантов в США

14.06.2024, 20:13, Разное
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1. Их нравы. В столичном Вашингтоне (США) трое подростков рискуют сесть на 10 лет в тюрьму за оскорбление меньшинств. Они проехались на самокатах по нарисованному на асфальте радужному флагу и оставили на нём чёрные следы шин. На святотатство немедленно обратил внимание бдительный гражданин, подавший на подростков заявление в полицию (ссылка).
 
Компания прокатных самокатов уже запретила своим клиентам проезжать рядом с радужными флагами.

2. Блогер Историк-алкоголик объясняет, зачем в США рисуют радужных флаги на асфальте (ссылка):
 
Ещё немного о том, как организована коррупция у взрослых.

Думаете, $196 тысяч на раскрашивание в радужные цвета пешеходного перехода (10 литров краски, час работы) поделили между собой мэр, глава района и начальник отдела содержания дорог, проведя через фирму-прокладку?

Нет, $196 тысяч за вычетом работы и краски поделили между собой пара фондов, которые следят за соблюдением прав ЛГБТКИАП+ (или как там теперь?) и экологией. А вот они уже откатили мэру, главе района и начальнику отдела.

3. Тем временем модно раскрашенная американская инфраструктура продолжает деградировать. Магия почему-то не действует: оказывается, раскрашивать всё подряд в цвета своего флага недостаточно, надо ещё и деньги на ремонт тратить, и за порядком следить…

В калифорнийском Лос-Анджелесе началась эпидемия краж пожарных гидрантов, которые в США принято массово ставить на улицах и перекрёстках. Неизвестные воры массово свинчивают гидранты и сдают на металлолом. Только в одном из районов города за последние полтора года было украдено более 300 гидрантов, каждый из которых стоит 3500 долларов (ссылка).

Интересно, что иногда злоумышленники гидранты не свинчивают, а попросту сбивают с помощью транспортных средств, с целью кражи. Или, может быть, сдёргивают тросом, что, как мне кажется, логичнее с технической точки зрения.

Проблема для Калифорнии серьёзная, поскольку в последнее время штат подвержен длительным засухам, а значит, повышенной опасности пожаров. Если пожарная команда приедет и не найдёт гидранта на месте, тушить пожар будет значительно сложнее.

Источник: Место для дискуссий


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