Верховный суд признал право сотрудников «Почты России» на 25 процентов ценностей, найденных в посылках

Сотрудники «Почты России» могут забирать себе не более 25 процентов ценностей из посылок – такое решение принял Верховный суд, рассматривая дело о воровстве ювелирных украшений, которые пересылали главной почтовой службой страны.

Истцом выступал 36-летний житель Ангарска Игорь Рудельман, который отправил «Почтой России» изделия из палладия, серебра и платины на общую сумму 779,829 рублей. Вместо них получатель обнаружил в посылке битое стекло и гнутые гвозди. По счастливому совпадению истец застраховал отправление на полную стоимость за день до его пропажи. Сотрудник страховой компании Сергей Рудельман в свою очередь принял решение о выплате всей суммы, однако в последний момент его начальник остановил этот процесс и приказал средства не выплачивать иначе как через суд.

Вскоре оказалось, что судиться со страховщиками – бесперспективное дело, поскольку ряд пунктов договора можно было трактовать двояко. Тогда ангарец решил судиться с «Почтой России».

– Поначалу я почти сразу получал решения не в свою пользу – один судья у меня даже прямо спросил, почему, по моему мнению, государственный суд не должен поддержать государственную компанию. Чем дальше, тем дольше длились рассмотрения, но результат был тем же. За полтора года удалось дойти до Верховного суда, – рассказал он.

Верховный суд, в отличие от нижестоящих инстанций, принял совсем другое решение. Согласно определению суда, как только посылка лишается идентификационных знаков, она становится «бесхозным имуществом». Лицо, обнаружившее такое имущество (в этом случае – сотрудник почты) по закону может претендовать не более чем на 25% имущества, остальное принадлежит государству. В итоге суд обязал «Почту России» выплатить в пользу государства 75% стоимости от исчезнувших украшений, а именно – 584,871 рубль и 75 копеек.

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