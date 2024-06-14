 

Доктор обновил рекомендации по оптимальному питью воды в день

14.06.2024, 18:34, Разное
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Мнение доктора Александра Мясникова о том, что современным людям необходимо больше пить воды, вызывает сомнения. Он утверждает, что идея о необходимости большого количества воды — преувеличена. Исторически люди не обременяли себя вопросами о жидкости, просто пили, когда была возможность. Сегодня же организм получает воду не только из напитков, но и с пищей.

По словам Мясникова, организм ежедневно получает около 1200 мл воды с едой и быстрыми углеводами. Однако для баланса потребляется всего лишь 400-500 мл чистой воды дополнительно. Важно следить за уровнем жажды и цветом мочи: светлая моча говорит о нормальном водном балансе, темная — о необходимости увеличить потребление воды.

Специалист советует предпочитать чистую воду без добавок, особенно в жаркую погоду. Он подчеркивает, что хотя источники жидкости могут включать различные напитки, вода остаётся наилучшим выбором, если она доступна.


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