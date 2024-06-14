Без России и Китая мирный саммит по Украине не принесёт значимых результатов

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Мирный саммит по Украине в Швейцарии пройдёт без участия России, Китая и большей части стран глобального Юга, при том что последние — это основная целевая аудитория Киева на данном мероприятии, пишет The Asia Times. Из-за всего этого мало кто ожидает от этого саммита значимых результатов, отмечается в статье.



AP

Организованный по инициативе Киева мирный саммит по Украине в Швейцарии пройдёт при ограниченном участии стран, пишет The Asia Times.

Россия, Китай и большая часть глобального Юга пропустят его, поэтому мало кто ожидает от этого мероприятия значимых результатов.

Этот саммит, который пройдёт в ближайшие выходные, не станет мирной конференцией в обычном понимании, отмечает издание. РФ не будет участвовать в этой встрече, а любой саммит, направленный на прекращение конфликта, не может привести к окончательному урегулированию без участия Москвы.

Швейцария сообщила, что около 90 из 160 приглашённых стран согласились принять участие в этом мероприятии. Там будут многие европейские лидеры, при этом США будет представлять вице-президент Камала Харрис.

Основной целевой аудиторией Украины на саммите станут страны глобального Юга. Но пока неясно, сколько крупных игроков, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и ЮАР, будут представлены на саммите — и не направят ли они туда только своих чиновников, а не глав государств или министров.

Так, например, есть признаки того, что Саудовской Аравии и Пакистана там не будет, что разочарует Украину.