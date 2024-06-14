Мнение «аналитика»: О хитром мирном плане Путина… Признак слабости?

Хороший ход сделал российский президент Владимир #Путин в преддверии украинского мирного «недосаммита» в Женеве, на котором ожидаемо не будет большей части мировых лидеров, да и государств окажется намного менее половины из представленных в ООН. Пока вся эта разнопёрая тусовка собирается в Швейцарию, чтобы обсудить частности – зерновую сделку, Запорожскую АЭС и обмен пленными в пользу Украины, #Россия устами своего главы предложила какой-никакой, но целостный план окончания конфликта. Волей-неволей в отеле «Бюргеншток» собравшиеся будут спрашивать Владимира Зеленского о предложениях Москвы, усиливая его раздражение и гнев.

Тоже результат.

Украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину». С таким предложением для прекращения огня и начала переговоров выступил Владимир Путин.

«Как только в Киеве подтвердят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал президент РФ. #Россия при этом гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра».

По словам Путина, это не предложения о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. «Сегодня мы делаем ещё одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития». В общем, новый ультиматум, в котором «толково изложены условия капитуляции Украины».

Владимир Путин добавил, что если конфликт продолжится, то реалии на земле будут меняться – и «условия для переговоров будут другими». Возможно, к списку украинских регионов добавятся Харьков, Николаев и Одесса. Или даже Киев как «мать городов русских».

В целом понятно, что ни #Украина, ни Запад на это не пойдут. Но ведь женевская повестка в любом случае перебита?

А на большее РФ и не способна пока?

—