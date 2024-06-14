 

Трамп пообещал ввести статус «демоагент» для особо активных агитаторов за Байдена

14.06.2024, 17:33, Разное
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Бывший и возможно будущий президент США Дональд Трамп объявил, что в случае победы на выборах введёт статус «демоагента» для тех знаменитостей, которые особенно активно агитировали против него.

Так он отреагировал на слова актёра Роберта Де Ниро о том, что в случае избрания Трампа «Америка, которую мы знаем, перестанет существовать». Кандидат от республиканцев заявил, что в агитации должны быть «какие-то пределы».

– Я могу понять, когда говорят про личные качества, экономическую или миграционную политику, которая у сонного Джо провальная, а у меня – напротив… Но банально шантажировать? Говорить избирателю: голосуй или проиграешь? – возмутился Трамп.

Президент поручил своей команде разработать закон, который ограничит права знаменитостей, занимающихся «эмоциональным шантажом избирателей». В случае признания известного человека «демоагентом», его не будут приглашать на государственные мероприятия, а также минимизируют его экранное время в кинотеатрах и стримингах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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