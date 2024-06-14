Названы лучшие бюджетные смартфоны на Android до 15 тыс. рублей

Редакция портала “Палач” подготовила обзор трех лучших бюджетных смартфонов, доступных в РФ и стоимостью не более 15 тыс. рублей.

Infinix Note 30 стоит от 11 тыс. руб. Этот смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 580 нит. В устройстве используется чип MediaTek Helio G99, основная камера на 64 Мп, а аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Особенности также включают два динамика JBL, поддержку NFC и разъем для наушников.

Tecno Spark 20 Pro доступен от 13,1 тыс. руб. Его дизайн напоминает iPhone, и основная камера здесь имеет разрешение 108 Мп. Устройство оснащено экраном, аналогичным Infinix, тем же процессором и аккумулятором. Отличие включает меньшую мощность зарядки — 33 Вт, а также защиту от пыли и брызг воды IP53, стереодинамики, NFC и разъем для наушников.

Смартфон от Xiaomi, Redmi Note 13 4G, оснащен чипом Snapdragon 685, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и яркостью 1800 нит. Основная камера на 108 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и вспомогательным сенсором на 2 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку 33 Вт. Среди особенностей — NFC, ИК-порт, разъем для наушников и защита IP54. Цена начинается от 13,5 тыс. руб.