Мнение «аналитика»: О рецепте дня… Как завести мужика, когда обоим «немного за»?

Одна дама, взрослая, свободная и с «почти самостоятельными» детьми, решила найти себе мужчину для отношений. Ибо романов хочется, а платить за ресторан — нет. Даже в складчину с такими же подругами по поискам. Тем более — ну что с ними можно найти, кроме головной боли наутро?

Вооружившись песней тогда ещё не иноагента Земфиры, она прилежно искала объект и в барах, и на улицах, и в закоулках, и даже — о, ужас! — в общественном транспорте. Но всё безуспешно. И тогда…

…немножко вкурив соцсетей, она пришла к даме умудрённой. Мол, так и так, милочка, не будете ли Вы столь любезны подсказать мне нахаляву, как завести мужика? Не в смысле «завести в постели»: до неё ещё добраться бы, а просто. Как вообще эти твари заводятся в жизни прекрасной, умной, рассудительной и добропорядочной #женщины?

Конечно, даму вопрошающую нельзя не похвалить за реализм и адекватность целей. Она ведь не стала расписывать, мол, я сидящая на удалёнке #женщина необъятных достоинств, с двумя или более спиногрызами школьного возраста: как мне захомутать олигарха — и чтобы сразу в Ниццу? Она скромно готова снизойти до #мужчины обыкновенного, способного оплатить счёт в ресторане до того, как упасть лицом в десерт. Но и такого-то — как подцепить?

Ответ, что называется, заслуживает…

«Ах, душенька, — вещает дама умудрённая, — оставьте прогулки по улицам детям: Вы же не школьница какая. Там против Вас #статистика: “один мало-мальски вменяемый мужик на сотню. Один не очень нудный — на сотню мало-мальски вменяемых. И один худо-бедно обаятельный на сотню вменяемых и не нудных”».

Тут необходимо на секундочку заткнуть прервать этот фонтан женского красноречия, чтобы нудно и внятно сообщить, что сотня в кубе — это миллион. И что один к миллиону — вполне реалистичный шанс для одинокой дамы в возрасте и с детьми найти #отношения хоть какие-нибудь. Но как его реализовать на практике?

Наверное, уже и тормоз догадался, что дама умудрённая послала свою собеседницу на… сайт знакомств. Где худо-бедно два-три миллиона мужчин сопоставимого возраста и материального положения имеются. Нет, олигархи там не бегают толпами, несмотря на обилие мужских фоток на фоне «Майбахов».

«Идёте на сайт знакомств, накапываете пару сотен мало-мальски хоть на что-то годных, пишете кокетливую записку типа “Вы такой умный, что даже страшно!” и рассылаете веером от живота всему списку. На это придётся угробить пару вечеров. Зато потом спокойно проводите кастинг: отсеиваете ответы “Давай встретимся”, потом — “чё делаишь?”, а с четырьмя прошедшими этот дарвиновский отбор уже можно вступать в диалог.

Вполне возможно, что с одним из них Вам даже захочется сходить в ресторан кино.

Повторяете весь цикл раз восемь — и вы в отношениях [а если нет — #самадуравиновата]».

Это, конечно, сильная оптимизация. После поисковых фильтров останутся два-три десятка тысяч условно годных, из них вручную за два-три вечера отбираются 200-300 потенциально пригодных, без «Майбаха» на заднем плане, ну а там…

В среднем шанс выходит 1:250000, если очень сильно повезёт — 1:50000. Чисто на «романти́к», без особых обязательств.

И вот при таких терверах и раскладах на новые #отношения — почему женщины не ценят тех мужчин, коих уже имеют по полной программе?

Почему они так легко рвут то, что в юности — по невероятному везению и стечению обстоятельств — нашли и обрели?

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