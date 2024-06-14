 

Мужчина подал в суд на Apple из-за сохраненной переписки с проститутками

14.06.2024, 16:10, Разное
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Мужчина из Великобритании подал в суд на компанию Apple после того, как его жена нашла сохраненные переписки с проститутками на домашнем компьютере. Он утверждает, что использовал iMessage для общения с проститутками и удалял сообщения с iPhone, не подозревая, что они сохраняются на подключенном к тому же Apple ID компьютере iMac.

Это стало поводом для развода, в результате чего житель потерял значительные деньги, которые он намерен взыскать с Apple. Он также выразил недовольство тем, что компания не предупреждает пользователей о необходимости удаления сообщений iMessage на всех своих устройствах с общим Apple ID.


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