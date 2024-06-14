 

Мошенники используют хейтеров для кражи аккаунтов в соцсетях

14.06.2024, 16:10, Разное
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Мошенники активно используют фейковые аккаунты в соцсетях для создания впечатления хейтеров. Они оставляют оскорбительные комментарии под постами пользователей, чтобы спровоцировать ответную реакцию. Затем предлагают перейти по вредоносным ссылкам, размещенным в их профилях, которые, якобы, ведут на другие платформы.

Как только пользователь переходит по этим ссылкам и пытается авторизоваться, мошенники получают доступ к его учетным данным. Александр Вураско из Solar Aura ГК “Солар” подчеркивает важность тщательной проверки доменов и названий социальных сетей перед авторизацией, а также рекомендует использовать надежное антивирусное ПО и избегать раскрытия личных данных на сомнительных сайтах.


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