С розой, морковью, куркумой и не только: рецепты домашних масок от морщин вокруг глаз

Вокруг глаз практически нет сальных желез, что делает кожу в этом месте особенно восприимчивой к любым повреждениям и возрастным изменениям. Вот почему этой области требуется дополнительный уход. Чтобы свести к минимуму проявление морщин, мимических линий и так называемых “гусиных лапок”, попробуйте эти природные маски. Их легко сделать дома из самых простых и натуральных ингредиентов.

Огуречно-розовая маска

Сочные огуречные ломтики часто появляются в рекламе средств по уходу за кожей, и это неспроста. Знакомые всем овощи богаты особыми химическими веществами и аскорбиновой кислотой, которые отлично выравнивают, подтягивают и успокаивают кожу. Попутно эти соединения уменьшают отеки и чистят организм от шлаков.

Но вместо того, чтобы прикладывать кружочки из огурцов к векам, сделайте следующую маску. Она поможет питательным веществам достичь внешних уголков глаз, доставив туда концентрированную дозу витаминов и минералов.

Вам понадобится:

половина свежего огурца; 30 г розовой воды; ручной миксер; ватные диски.

Вырежьте из ваты несколько полумесяцев. На эту маску понадобится довольно много пар, поэтому нарежьте больше кусочков. В блендере пюрируйте огурец и розовую воду до жидкого состояния. Переместите в глубокую тарелку.

Диски из ваты смочите в смеси, излишки выжмите и опять замочите. Пусть они хорошенько впитают полезный состав. Храните влажные ватные кусочки в пакете внутри камеры для заморозки. Потом вы сможете использовать их в любое время.

Перед применением 10 минут разморозьте подушечки, но убедитесь, что они еще прохладные. Низкая температура важна, чтобы быстро устранить отечность. Ватный кусочек в форме полумесяца поместите вдоль нижней линии ресниц, на нижнее веко. Пусть полежит так 10-15 минут, потом просто удалите вату и выбросьте.

Кофейная маска от припухлостей

Чтобы взбодрить себя утром, попробуйте не просто выпить кофе, но и “напоить” им свою кожу вокруг глаз. Смешайте кофейный порошок с яичным белком, чтобы подтянуть и укрепить дерму. Опухшие глаза, как и полоски морщинок в уголках, тут же останутся в прошлом. Вам понадобится лишь белок с одного яйца и 2 ложки неиспользованного кофейного порошка.

Взбивайте смесь вилкой, пока не появится легкая пенка. Это примерно минута. Специальной кистью или прямо пальцами нанесите маску на область около глаз. Пусть состав подействует 10 минут. Используйте мягкое полотенце, смоченное водой, чтобы аккуратно стереть смесь. Смажьте кожу кремом для глаз с кофеином.

Ромашковая маска, успокаивающая кожу

Удобство этой маски в том, что сделать ее можно где угодно. Даже на отдыхе вы не останетесь без чудесного средства, ведь для него потребуется только ромашковый чай и вода. Приложите пакетики чая к закрытым глазам и расслабляйтесь под звуки любимой музыки.

Вам нужно:

2 пакетика чая из ромашки; стакан горячей воды; чистое полотенце.

Заварите на 2-3 минуты пакетики чая, достаньте из воды и пусть немного остынут. Когда температура их сравняется с комнатной, положите по одному пакетику на прикрытые веки. Можете набросить на лицо прохладное полотенце, чтобы сохранить влагу в пакетиках подольше. Лежите так 15 минут. После процедуры смажьте кожу маслом для глаз или увлажняющим кремом.

Маска с яйцом и витамином Е4

Известно, что яичные белки сводят на нет появление тонких линий в уголках глаз, а антиоксидантный витамин Е не дает коже повреждаться свободными радикалами. Вот почему яичный белок – первейшее средство для сухой кожи.

Итак, вот что вам понадобится:

2 белка из свежих яиц; 5 капель масла витамина Е (можно вылить из капсулы); 1 ложка сока алоэ; 1 ложка молока сухого.

Белки взбейте в емкости, пока не сформируется пена, добавьте масло витамина Е, алоэ и сухое молоко. Взбивайте, пока молоко не растворится и смесь не станет слегка пенистой.

С помощью ватного диска намажьте смесь на кожу под глазами и оставьте на 15 минут. Промойте прохладной водой и высушите. Оставшуюся часть храните в холодильнике до 48 часов.

Морковная маска

Это простое и невероятно эффективное средство содержит микс противовоспалительных средств, ретинола, природных витаминов и белка. Прелесть маски в том, что она вмещает те же ингредиенты, что и в дорогом креме, но сделать ее просто в домашних условиях.

Вы можете смело накладывать эту маску на все лицо или комбинировать ее с прочими средствами по уходу за кожей.

Приготовьте заранее:

белок из 1 яйца; мелко натертую морковь (1 ст ложка); сок алоэ (1 маленькая ложка).

В некрупной емкости смешайте все ингредиенты, взбейте до пены миксером. Намажьте составом кожу вокруг глаз, пусть как следует высохнет. Обычно достаточно 15-20 минут. Используйте влажную ткань, чтобы аккуратно удалить маску. Завершите нанесением увлажняющего крема.

Маска с кокосом

Кокосовое масло и витамин Е быстро устраняют мелкие морщинки и мгновенно успокаивают кожу после долгого дня. В дополнение к другим мерам защиты (очки от солнца, головные уборы с полями или козырьком, крем с SPF) средство прекрасно предотвращает морщины.

Вам нужно взять и при необходимости растопить ложку кокосового масла и смешать с маслом из 1 капсулы витамина Е. Нарежьте ватные кружочки на половинки. Смочите вату в питательном составе и заморозьте. Затем накладывайте на область вокруг глаз на 15 минут. Снимите кусочки и выбросьте (повторно не замораживайте), смажьте кожу кремом.

Маска с медом и яйцом

Белки от свежих яиц подтягивают кожу и сокращают морщины, делая лицо более гладким, чем когда-либо. Для маски вам понадобится:

1 белок; ½ чайной ложки меда; ½ чайной ложки фракционированного кокосового масла.

В емкости смешайте ингредиенты. С помощью ватной палочки нанесите небольшое количество смеси на складку века. Сядьте с закрытыми глазами и дайте маске высохнуть. Промойте кожу и нанесите состав повторно при необходимости.

Маска из петрушки

Средство от потемневших кругов под глазами обойдется вам в сущие копейки (или и вовсе бесплатно, если у вас на даче есть грядка с зеленью). Свежая петрушка содержит витамины С и К в дополнение к хлорофиллу. Они отлично справляются с осветлением кожи. Вы легко и быстро снимете отечность и удалите пигментные пятна.

Так что смело добавляйте пучок петрушки в корзину покупок, если даже вы не планируете готовить суп на обед. Также возьмите немного йогурта (желательно без сахара и фруктовых добавок). Греческий подойдет идеально.

Петрушку мелко нарежьте, затем деревянной ложкой тщательно измельчите, пока зелень не пустит сок. Влейте ложкой йогурт и перемешайте. Пальцами или ватными тампонами намажьте маску вокруг глаз и оставьте на 10-15 минут. Делайте так два раза в неделю, чтобы эта область оставалась упругой, гладкой и не меняла цвет.

Молочная маска с куркумой

Питательные составы из куркумы отлично подходят для выравнивания тона кожи и осветления лица. Они легко справляются с устранением неприятных темных кругов. Куркумин – это сильное противовоспалительное средство. Доказано, что он помогает скрыть признаки старения кожи.

Смешивая куркуму с молоком, вы получите эффект мягкого отшелушивания. Для маски вам нужно совсем немного приправы (1 ложка) и столько же нежирного молока. В мелкой емкости замешайте ингредиенты.

С помощью кисти или прямо пальцами нанесите под глаза маску. Пусть средство подействует 15 минут, и аккуратно сотрите состав. Любая из этих масок поможет вам сохранить кожу вокруг глаз увлажненной и эластичной. Мимические морщины не будут для вас проблемой в любом возрасте.