 

Владельцу строительного магазина, торгующего болгарками, присвоили статус иноагента

14.06.2024, 15:33, Разное
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Владельцу небольшого строительного магазина в Подмосковье неожиданно присвоили статус иноагента.

Причиной такого решения в извещении Минюст назвал «подозрение в связях с гражданами государств, входящих в НАТО», также к электронному текстовому документу был прикреплён скриншот с сайта магазина, на котором были указаны цены на угловые шлифовальные машины (болгарки) и их комплектующие.

– Произошла чудовищная ошибка. Если бы я голландской плиткой или итальянской сантехникой торговал, то понятно, а у меня всё импортозамещённое, то есть китайское, включая болгарки. Да и письменность у нас от Кирилла с Мефодием, они тоже были болгарами, так любого обвинить можно, – недоумевает предприниматель.

Несмотря на предоставленные документы о китайском происхождении болгарок, в Минюсте не торопятся им доверять и лишать предпринимателя статуса иностранного агента.

– Мы не отказываем гражданину в его законном праве подать апелляцию, но для успеха он должен потрудиться, а именно произвести все экспертизы. В частности, получить из Болгарии документ с апостилем, что его болгарки не произведены там или в любом другом государстве ЕС, а затем предъявить документ, выданный китайской фабрикой. Дальше решит суд, – пояснил представитель Минюста.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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