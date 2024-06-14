Путин вновь выдвинул ультиматум Украине и НАТО

Президент России Владимир Путин, выступая в министерстве иностранных дел, назвал условия для прекращения боевых действий в Украине.

Он заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Кроме того, Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Если эти условия будут выполнены, то Россия «незамедлительно» прекратит огонь, утверждает Путин.

– Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно, — заявил Путин.

По его словам, суть российского предложения «не во временном перемирии». Речь идет не о заморозке конфликта, а о его «окончательном завершении», добавил президент РФ. Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также отмену санкций против России.

– Мы хотели бы, чтобы такое решение — и о выводе войск, и внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины — в Киеве будут принимать самостоятельно, руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа. А не по западной указке. Хотя на этот счет существуют большие сомнения, — заявил Путин.

Он добавил, что сегодня Москва делает «еще одно конкретное, реальное мирное предложение».

– Если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития, — заключил он.

кроме того, Владимир Путин вновь повторил тезис о том, что считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины. По его мнению, легитимность Зеленского «не восстановить никакими ухищрениями».

При этом российский президент выразил мнение, что парламент Украины, в отличие от президента, остается легитимным.

– Именно Верховная Рада является сегодня легитимным органом, в отличие от исполнительной власти, — сказал Путин.

Так же он заявил, что российские власти не планировали захватывать Киев в начале «СВО», политического решения о штурме города не было.

– Наши соединения действительно стояли у Киева. У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионого города, кто бы чего не говорил и не домысливал, не было. По сути это было ни что иное как операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения. И тем самым прекратить войну, развязанную Киевом против Донбасса еще в 2014 году. Разрешить вопросы, представляющие угрозы для безопасности нашей страны. И как ни странно, удалось выйти на договоренности, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев, — сказал Путин.

Он утверждает, что эти договоренности были «положены на бумагу и парафированы главой украинской делегации».

– Значит, устраивало такое решение вопросы киевские власти? — отметил Путин.

29 марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, потому что Москву «уверяли в том, что надо создать необходимые условия для завершения политического переговорного процесса».

– Однако сразу же после отвода российских войск руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче, и отказалось от подготовленного варианта договоренности. Думаю, сегодня понятно, для чего была нужна эта грязная провокация — чтобы объяснить отказ от тех результатов, что были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут. Сделано это было, как мы теперь знаем, по указке западных кураторов, — заявил Путин.

Напомним, в декабре 2021 года на фоне скопления российских войск у границ Украины и сообщений в западных СМИ о подготовке вторжения России в Украину, Кремль выдвинул ультиматум к США и НАТО о предоставлении неких «гарантий безопасности». Среди прочего, Москва требовала от США и НАТО гарантий невступления в Альянс Украины и Грузии и отказа от ведения любой военной деятельности на территории Украины, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

После отказа США и НАТО выполнить требования Кремля, 24 февраля 2022 года Россия начала «специальную военную операцию» в Украине.