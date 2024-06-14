 

В сети набирают популярность игры, в которых криптомонеты надо сажать на волшебном поле и искать под напёрстками

14.06.2024, 13:33, Разное
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В сети появляется всё больше инновационных игр, в которых пользователям предлагают заработать криптомонеты, обнаружив их под напёрстками, которые быстро меняются местами.

В другом случае игрокам предлагается арендовать участок на волшебном поле и посадить там свои криптомонеты, чтобы выросло целое дерево, плодоносящее цифровой валютой.

Большинство разработчиков позиционируют такие игры, как способ зарабатывать для всех, не прилагая усилий.

– Люди делятся на два типа – тех, кто ещё горбатится на дядю за копейки или гнёт спину на заводе неясно ради чего, и тех, кто уже понял: заработать реальные деньги можно только посадив чудо-саженцы на поле блокчейн-чудес, – говорится в рекламе одного из проектов.

Эксперты по криптовалютам считают, что появление таких игр – лишнее свидетельство того, что мы живём в удивительное время, когда никто уже не должен трудиться на скучной или малооплачиваемой работе, а тем более на должностях, требующих физического труда.

– Абсолютно реальный случай: мой знакомый Василий Спиридонов, работавший дворником в Москве, решил зарабатывать, угадывая, под каким напёрстком спрятан биткоин. теперь он миллионер, купил жене модные угги, пересел с троллейбуса на собственный шестисотый «Мерседес», – рассказывает криптоинвестор и финансовый эксперт с мировым именем Аркадий Карабанов. – Если бы так делали все россияне, проблема бедности была бы решена.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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