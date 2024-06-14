 

Samsung привлекает разработчика Siri из Apple для улучшения голосового помощника Bixby

14.06.2024, 12:55, Разное
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Samsung решила улучшить свой голосовой ассистент Bixby, пригласив на работу Мурата Акбачака, бывшего инженера Apple, известного своим участием в разработке голосового ассистента Siri. Информация о намерениях Samsung была опубликована Bloomberg.

По словам источников из Bloomberg, Samsung осознает необходимость догонять конкурентов в области голосовых помощников, включая Siri. Несмотря на то что Siri не является лидером рынка, Samsung видит в опыте разработчика потенциал для улучшения Bixby.

Мурат Акбачак, ранее занимавшийся контекстным и разговорным пониманием в Siri, теперь будет работать над улучшением интеллектуальных функций Bixby. Аналитики считают, что это может значительно продвинуть развитие голосового помощника Samsung.

Bixby был представлен Samsung Electronics 29 марта 2017 года вместе с Galaxy S8 и S8+, а также с планшетом Samsung Galaxy Tab A на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2017.


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