 

Греф объявлен персоной нон грата во всех такси России

14.06.2024, 11:33, Разное
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Президиум Всероссийского ассоциации тружеников таксомоторов запретил главе Сбера Герману Грефу пользоваться такси на территории России в течение пяти лет.

Причиной столь сурового наказания стала беседа топ-менеджера и таксистов в аэропорту Горно-Алтайска, в ходе которой глава крупнейшего российского банка раскритиковал местных таксистов и пообещал «разогнать их банду».

– Гражданин Греф не просто оскорбил честных тружеников таксомоторов, он посмел угрожать им. Мы объявляем его персоной нон грата во всех такси России, пускай теперь ездит в вонючих автобусах и переполненном метро, – заявили в ассоциации.

Сам глава Сбера отказался от комментариев, однако поручил разобраться в ситуации юристам своего банка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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