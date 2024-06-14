Греф объявлен персоной нон грата во всех такси России
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Президиум Всероссийского ассоциации тружеников таксомоторов запретил главе Сбера Герману Грефу пользоваться такси на территории России в течение пяти лет.
Причиной столь сурового наказания стала беседа топ-менеджера и таксистов в аэропорту Горно-Алтайска, в ходе которой глава крупнейшего российского банка раскритиковал местных таксистов и пообещал «разогнать их банду».
– Гражданин Греф не просто оскорбил честных тружеников таксомоторов, он посмел угрожать им. Мы объявляем его персоной нон грата во всех такси России, пускай теперь ездит в вонючих автобусах и переполненном метро, – заявили в ассоциации.
Сам глава Сбера отказался от комментариев, однако поручил разобраться в ситуации юристам своего банка.
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