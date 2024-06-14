Мнение: Комфортные дома дореволюционных рабочих

На фотографии к посту — дореволюционный дом рабочего Емельянова. Дому уже больше века, однако он выглядит вполне уютно. В советские времена такой дом простому рабочему построить бы не дали, так как русским запрещали иметь дома более 60 квадратных метров, тем более с мансардой. Большие дома в два этажа советская власть разрешала строить в Прибалтике и в других нацреспубликах, но только не в РСФСР.

Собственный дом для дореволюционного рабочего был скорее нормой. Цитирую из романа Горького «Мать»:

Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Треть дома занимала кухня и отгороженная от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети — квадратная комната с двумя окнами; в одном углу ее — кровать Павла, в переднем — стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу — вот и всё.

Павел сделал всё, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстух, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадриль и польку, по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки.

Семья Власовых была непутёвой — отец семейства крепко пил, грубо держался с начальством, каждый праздник кого-нибудь избивал. Поэтому зарабатывал он мало. У рабочего Емельянова таких недостатков не было, так что и дом он себе отстроил побольше. А рядом с домом — вот другое фото — стоял знаменитый сарай, на чердаке которого прятался в 1917 году Владимир Ильич (ссылка):

Обратите внимание, сарай выглядит очень по-западному, как будто его построили где-нибудь в Европе или в США. До революции именно так типичные строения в России и выглядели. Причины вполне естественные — дефицита досок не было, дефицита краски не было, дефицита инструментов не было, нанять бригаду строителей можно было дёшево и абсолютно легально. Владеть более чем одним домом тоже никто не запрещал.

В СССР построить красивый дом или сарай было уже значительно тяжелее. Достаточно упомянуть, что многие строили дачи из нетрадиционных материалов, найденных на свалке или украденных с места работы — например, из списанных автобусных дверей…

Разумеется, не все рабочие жили до революции в отдельных домах. Однако нормой для рабочего всё же был не «угол» и не «койка в бараке», а меблированная комната для семей победнее или отдельное жильё для опытных рабочих. Это ясно хотя бы из сопоставления заработков и цен.

В 1914 рабочие с минимальной квалификацией, такие как штукатуры или маляры, получали 40-55 рублей в месяц. Квартира на Выборгской стороне Петербурга сдавалась при этом в среднем за 14 рублей (ссылка). В регионах, понятно, всё было значительно дешевле: к примеру, в Шушенском Ленин жил, как король, всего лишь на 8 рублей (ссылка).

Постройка хорошего кирпичного дома с жестяной крышей обходилась в 920 рублей. Смету можно найти, например, в «Трудах местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» по Нижегородской губернии за 1903 год, на странице 122 (ссылка).

Переведём для простоты в современные рубли. Представьте, что обычный рабочий получает 40-55 тысяч, квартиру можно снять за 14 тысяч в месяц, а постройка хорошего кирпичного дома стоит 920 тысяч рублей. Как видите, едва ли не более доступно, чем в наши дни.

Пожалуй, осталось только рассказать, как сложилась судьба спасителей Ленина после победы социалистической революции.

Главу семьи, слесаря Емельянова, репрессировали вместе с женой в 1932 году, супруги провели в лагерях и в ссылках более 20 лет. Трёх сыновей рабочего арестовали после 1934 года: двух через некоторое время расстреляли, а третьему удалось выжить в тюрьмах и выйти после смерти Сталина на свободу.