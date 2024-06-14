Тигровые комары захватывают Европу и проникают в Россию

Вся Европа становится пристанищем для москитов Aedes albopictus, переносящих смертельные заболевания.

Азиатский тигровый комар считается основным переносчиком лихорадки Денге, чикунгуньи, западного нильского вируса, лихорадки Зика, энцефалитов и сердечного червя. Комары этого вида делают очень болезненные укусы, чаще всего они предпочитают кормиться на людях. Распространение Aedes albopictus вызывает у медиков озабоченность из-за риска вспышек заболеваний.

Азиатский тигровый комар чаще встречается в тропиках, этот вид назван так из-за своего окраса. В длину комары этого вида примерно 0,4 см, тело чёрное с белыми полосками, полоски есть и на лапках, также у этих комаров имеются маленькие усики, короче головы. Как и у других комаров, у этих насекомых 6 лапок и одна пара крыльев. Личинки комаров этого вида дёргаются в воде, как и у других видов комаров. Они питаются грибками, бактериями и другими микроорганизмами с помощью маленьких трубочек на своём теле. Эти личинки в своём развитии проходят 4 стадии развития. После этого они превращаются в куколки. Куколки кувыркаются в воде. Эти движения обусловлены их формой в виде запятой. Через 1-2 дня куколки становятся взрослыми комарами, до этого момента куколки не едят.

До недавнего времени комары вида Aedes albopictus встречались только в Юго-Восточной Азии и на островах в Индийском океане, но сейчас они встречаются по всему миру, кроме Антарктиды. Азиатские тигровые комары могут жить в различных погодных условиях, поэтому и являются настолько распространёнными. Со временем ареал их обитания со временем становятся лишь шире, в последние годы они появились даже на российском Урале. В США комары этого вида заселили уже больше 30 штатов. В Европе азиатский тигровый комар впервые был отмечен в 1979 году в Албании, но сейчас он уже распространился почти по всей Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Греции и попал в бывшие югославские республики, в Бельгию, Нидерланды и на юг Германии. В последние годы Aedes albopictus начал встречаться на юге России и на Урале.

Есть очень большая вероятность дальнейшего его распространения по всей России. Так как комары очень активно мигрируют, защита от их укусов в последние годы становится жизненно важной. Впервые обнаружен в 2014 году в Ростовской области. С тех пор зафиксирован в: Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Астраханской области, Волгоградской области, республиках Калмыкия и Дагестан.

Первые признаки укуса практически не отличимы от последствий подобных контактов с другими видами этих насекомых: отечность кожи, зуд и болезненность. Однако если через несколько часов появится тошнота, головокружение, повышение температуры и головная боль, стоит обратиться к медикам. В случае обнаружения признаков заболевания пациенту необходимо уйти на карантин, чтобы избежать вспышки инфекции.

Самый эффективный способ избежать появления очага азиатских тигровых комаров – не дать им размножаться, избавившись от застойной воды, в том числе в подвалам многоквартирных домов.

Для откладывания яиц комаров необходима вода. Самки любят цветочные горшки, птичьи ванны и засоренные водостоки, но даже такая мелочь, как крышка от бутылки, может содержать достаточно воды для развития личинок. Поэтому следите за безупречной чистотой снаружи, прочищайте водостоки и лейки, а также закрывайте окна и двери.

Если вы собираетесь провести время на открытом воздухе в зараженном районе, старайтесь носить брюки и длинные рукава и избегайте одежды темного цвета, которая, как правило, привлекает комаров.

Применяйте репелленты, например, содержащие DEET, IR3535 или икаридин. Репелленты на основе эфирных масел – более натуральный вариант, но они обеспечивают лишь кратковременную защиту, поскольку быстрее испаряются с кожи.

Свечи с цитронеллой хорошо пахнут, но, похоже, они не так эффективны. А вот мощные вентиляторы могут дезориентировать комаров и лишить их возможности приземлиться.

Известно, что комаров протиягивает человеческий пот. Но и ароматы их также привлекают, поэтому выбирайте дезодорант без запаха или дайте коже отдохнуть.

Если вы хотите надежно отпугнуть комаров и при этом вкусно пахнуть, воспользуйтесь кокосовым маслом. Жирные кислоты, содержащиеся в нем, являются эффективными репеллентами против комаров и других кровососущих насекомых, включая кусачих мух, клещей и постельных клопов.