 

Может не продержаться и 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах — Politico о соглашении Байдена и Зеленского

14.06.2024, 9:16, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Грядущие президентские выборы в США ставят под сомнение будущее подписанного Байденом и Зеленским соглашения по безопасности сроком на 10 лет, пишет Politico. В случае, если Дональд Трамп вернётся в Овальный кабинет, он может отказаться от этих договорённостей. В результате, как отмечает издание, Байден не может даже гарантировать, что этот документ просуществует 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах.


AP

Президент США Джо Байден на полях саммит G7 заключил с Зеленским двустороннее соглашение по безопасности, но будущее этого документа под вопросом, пишет Politico.

Соединённые Штаты предоставили Киеву гарантии безопасности на следующие 10 лет, что стало явной попыткой продемонстрировать долгосрочную поддержку Украины в преддверии ноябрьских президентских выборов в Америке. Однако это голосование может поставить под сомнение будущую помощь Вашингтона Киеву.

Как поясняет издание, загвоздка тут в том, что эта сделка заключена только между нынешними администрациями США и Украины и не будет ратифицирована американским конгрессом. И если бывший президент Дональд Трамп вновь займёт Овальный кабинет в январе следующего года, он может разорвать это соглашение, отказавшись от обязательств, взятых на себя Вашингтоном.

Из-за этого договорённости, заключённые Байденом, становятся авантюрой с высокими ставками, где ради успокоения Украины и европейских союзников на кон поставлен американский авторитет. При этом сам президент США не может гарантировать, что это соглашение просуществует даже 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах.


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