 

43 процента украинцев считают, что уровень демократии на Украине при Зеленском упал

14.06.2024, 8:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Согласно недавнему исследованию Киевского международного института социологии, более 40% украинцев считают, что в их стране наблюдается упадок демократии — причём конфликт с Россией в этом винят лишь 11%, отмечает Les Echos. Среди других проблем, волнующих значительную часть населения Украины, — коррумпированность судебной системы и экономический спад.


AP

43% украинцев считают, что за пять лет пребывания у власти Владимира Зеленского демократия на Украине пришла в ещё больший упадок. Об этом пишет Les Echos, ссылаясь на результаты нового исследования Киевского международного института социологии. 

Примечательно, что 28% населения связывают эту ситуацию с решениями украинских властей, «ограничивающими права и свободы граждан», в то время как только 11% винят в этом войну с Россией и ограничения, которые она накладывает на их жизнь.

Согласно результатам исследования, одной из главных проблем украинцы считают коррумпированность своей судебной системы. По их словам, важно, чтобы судебная система была «независимой и беспристрастной», однако на сегодняшний день Украина может похвастаться лишь «независимой и коррумпированной».

Кроме того, беспокойство населения вызывает и состояние экономики страны. По данным опроса, почти половина опрошенных (49%) считают, что экономическая ситуация на Украине ухудшилась за последние пять лет, причём лишь 16,5% из них связывают это явление с военным конфликтом, передаёт Les Echos.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Hill – Трамп «эпично» разнёс помощь Киеву в американском конгрессе

14.06 / США отправили на Кубу подлодку в ответ на визит российских судов

14.06 / Путин вновь выдвинул ультиматум Украине и НАТО

14.06 / Может не продержаться и 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах — Politico о соглашении Байдена и Зеленского

14.06 / Участием в украинской войне США нарушают свою же конституцию

14.06 / Если Берлин и дальше будет вмешиваться в украинский конфликт, то в Восточной Германии действительно задумаются об отделении от ФРГ

13.06 / Возвращение Трампа в Белый дом поставит под угрозу значение НАТО и доверие внутри альянса

13.06 / «Пусть Путин всю её заберёт!» — американский журналист разлюбил Украину, угодив в расстрельный список Киева

13.06 / Для защиты Америки от террористов надо отправить Байдена на пенсию

13.06 / AC – Европа проголосовала против конфликта на Украине — избиратели считают, что эта война бесполезна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика